Zum Geburtstag von Laura (20): Der Wendler lässt den Currywurst-Truck vorfahren

Laura Müller feiert am Donnerstag ihren 20. Geburtstag. Ihr Ehemann, der Schlagersänger Michael Wendler (48) lässt sich deshalb eine ganz besonders leckere Überraschung einfallen.

Eine ganz besondere, deutsch angehauchte Überraschung hat Michael Wendler (48) seiner Ehefrau Laura Müller zum 20. Geburtstag gemacht: Der Schlagerstar ließ am gemeinsamen Haus in Florida den Currywurst-Truck vorfahren – Liebe geht ja bekanntlich durch den Magen.

Die deftige Überraschung dokumentierte der Wendler in seiner Instagram-Story: „Ein kleines Geburstagsgeschenk für die Laura: Ich hab ihr mal den Currywurst-Truck bestellt, und zwar zu uns nach Hause“, erzählt der Schlagerstar in einem Video, das Laura an besagtem Fast-Food-Fahrzeug zeigt.

Der Wendler ließ pinke Herzen regnen

Zuvor hatte der 48-Jährige bereits in einer Instagram Story ein Bild seiner Liebsten gepostet und dazu geschrieben: „Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag.“ Auf das Foto ließ er viele pinke Herzen regnen.

Nach ihrem Geburtstag sollte eigentlich ein weiteres Highlight im Leben der 20-Jährigen folgen: Die kirchliche Trauung des seit 19. Juni verheirateten Paares sollte vor laufenden Kameras am 2. August in Las Vegas gefeiert werden. Das musste aufgrund der Corona-Pandemie jedoch auf den Herbst verschoben werden.

RND/seb/spot