Ärzte posieren aus Protest in Badehose und Bikini: Das steckt hinter #medbikini

Sind Ärztinnen, die Fotos von sich in Bademode posten, unprofessionell? Diese These stellt ein medizinisches Magazin auf. Die Ärztegemeinschaft ist empört und protestiert in sozialen Medien gegen die Studie – in Bikini und Badehose.

Die August-Ausgabe eines medizinischen Magazins hat eine Studie veröffentlicht, die untersucht, inwiefern der Social-Media-Auftritt die Beziehung zwischen Arzt und Patient beeinflusst. In der amerikanischen “Zeitschrift für Gefäßchirurgie” steht unter anderem, dass Bilder von Ärzten in ”unangemessener Kleidung” wie Bikinis und Bademode “wohlmöglich unprofessionell” wirken könnten. Wie der TV-Sender “Fox News” berichtet, analysierten die Forscher dafür die Social-Media-Feeds von jungen Gefäßchirurgen und legten sich sogar Fake-Profile an.

#medbikini

Bei etlichen amerikanischen Ärzten ist die Empörung groß, sie kritisieren die Studie als sexistisch – auch weil die Forscher besonders “Bikinis” als unangemessen herausheben. Um ihrem Ärger Ausdruck zu verleihen, posieren jetzt Ärzte in Bademode und teilen die Fotos auf Twitter unter dem Hashtag “#medbikini”. So schrieb eine Ärztin auf der Plattform: ”Ich bin unglaublich glücklich darüber, dass es so viel Unterstützung gibt und die eklatante Doppelmoral in der Medizin, die weit über die Welt von Twitter hinausgeht, angeprangert wird.”

Eine andere Ärztin teilte eine Foto-Kollage von sich in der typischen OP-Kleidung und im Bikini. Dazu schrieb sie auf Twitter: “Chirurgen können Bikinis tragen.”

Ein weiterer Arzt unterstützte seine weiblichen Kolleginnen auf Twitter und teilte ein Badefoto: “Ohne meine Mentorin in der medizinischen Fakultät und die in der Facharztausbildung wäre ich nicht der Chirurg, der ich heute bin.”

Laut “Fox News” hat das Magazin die Studie wieder zurückgenommen und sich entschuldigt. Unter anderem schrieben die Forscher: “Es tut uns leid, dass wir den jungen Chirurgen das Gefühl vermittelten, sie ins Visier genommen zu haben, und dass wir verurteilend waren.”

RND/am