Dunja Hayali überrascht Fans mit neuer Frisur: Plötzlich sind die Haare hell

Dunkle, kurze Haare: So kennen TV-Zuschauer Dunja Hayali. Am Donnerstag präsentierte sich die ZDF-Moderatorin allerdings mit neuer Frisur in sozialen Medien. Die Typveränderung war allerdings nur von kurzer Dauer.

Dunja Hayali (46) überraschte ihre Follower am Donnerstag in sozialen Medien mit einer neuen Frisur. Die bisher dunklen Haare waren plötzlich hell – über den genauen Farbton waren sich die Follower der Moderatorin allerdings ebenso uneinig wie darüber, ob die Typveränderung denn wirklich gelungen war. Noch einmal gestaunt haben dürften ihre Fans, die später am Abend ihre ZDF-Polittalkshow einschalteten: In der Live-Sendung waren die Haare plötzlich wieder dunkel.

Dabei schien Dunja Hayali selbst zufrieden gewesen zu sein nach dem Friseurbesuch: “Steht mir, oder”, schrieb sie zu einem bei Instagram und Facebook veröffentlichten Foto, auf dem sie sich ins gefärbte Haar fasste.

Von Tennisspielerin und ZDF-Kollegin Andrea Petkovic gab es in den Kommentaren lobende Worte: “yas fashion queen”, schreibt die 32-Jährige.

Ob Ruth Moschner die neue Haarfarbe wirklich gefiel, wurde nicht ganz klar: “Finally: Wilma-Hairstyle”, schrieb die Komikerin – vermutlich eine Anspielung auf den Hund von Hayali, der ein weißes Fell hat. Womöglich aber auch ein Vergleich mit der Comic-Ehefrau von Fred Feuerstein – die hat orangefarbene Haare. “Quasi kurz vor Alpaka!”, so Moschner weiter.

“Coole Idee”

Ein anderer Follower fand: “Ein kühles Blond wäre perfekt. Das ist für ihren Typ etwas zu goldig. Trotzdem coole Idee.” Unterstützung gab es auch von anderer Seite: “Am Anfang sieht’s komisch aus, je länger man hinschaut, desto besser sieht es aus – wie ein Star aus ’ner Boyband”, so ein Fan.

Andere waren da kritischer: “Puhhh… sehr gewagt. Es ist ihr Kopf, aber wenn ich von meinem Recht auf Meinungsfreiheit Gebrauch machen darf, ich finde sie mit dunklen Haaren viel besser.”

Der Nutzer dürfte froh sein, Hayali am Abend wieder mit den gewohnt schwarzen Haaren zu sehen.

RND/seb