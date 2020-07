Im Berliner Stadtteil Kreuzberg brennt ein Papierlager, der Rauch ist über weiten Teilen der Stadt zu sehen. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort.

Berlin. Die Berliner Feuerwehr ist zu einem Brand in einem Papierlager in der Köpenicker Straße in Berlin-Kreuzberg ausgerückt. Eine Rauchwolke sei über weiten Teilen der Stadt zu sehen, sagte ein Sprecher.

Die Feuerwehr ist mit rund 80 Kräften im Einsatz. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.

RND/dpa