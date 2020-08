Feuer in Wohnhochhaus bei Düsseldorf: Ein Toter und zwölf Verletzte

In einem Wohnhochhaus in Meerbusch bei Düsseldorf bricht ein Feuer aus. Die Feuerwehr findet einen Toten, zwölf Menschen werden verletzt, zum Teil schwer. Die Ursache für den Brand ist noch unklar.

Meerbusch. Bei einem Brand in einem Wohnhochhaus in Meerbusch bei Düsseldorf hat die Feuerwehr einen Toten gefunden. Zwölf Menschen wurden verletzt – einer von ihnen schwer und ein weiterer mittelschwer, wie ein Feuerwehrsprecher am Samstagmorgen sagte. Dutzende Anwohner mussten zwischenzeitlich das achtgeschossige Wohnhaus verlassen.

Das Feuer sei gegen 6.00 Uhr aus noch ungeklärter Ursache ausgebrochen, sagte der Sprecher weiter. Eine Wohnung in der sechsten Etage stand demnach komplett in Flammen. Über einen Balkon breiteten sich die Flammen auch in die siebte Etage aus.

Identität der toten Person noch unklar

Ob es sich bei dem Toten um einen Mann oder eine Frau handle, sei noch unklar, sagte der Sprecher. Die Polizei ermittelt nun nach der Brandursache. Zur Schadenshöhe gab es zunächst keine Angaben.

