Corona in Brasilien: Rio erlaubt wieder Baden im Meer

Obwohl in Brasilien bereits mehr als 90.000 Corona-Infizierte gestorben sind, kehrt Rio de Janeiro ein bisschen zur Normalität zurück. So sind die Strände wieder zum Baden geöffnet, auch Verkäufer und Bars dürfen wieder arbeiten. Sonnenbaden und der Aufenthalt am Strand bleiben hingegen verboten.

Rio de Janeiro. Inmitten der Corona-Krise hat Brasiliens Metropole Rio de Janeiro seine berühmten Strände wieder zum Baden im Meer geöffnet. Dies berichtete das Portal „G1″ unter Berufung auf die Stadtverwaltung in der Nacht von Freitag auf Samstag. Die Erlaubnis, die Teil der fünften Phase der Öffnung der Stadt am Zuckerhut ist, gilt demnach von Samstag an. Auch mobile Verkäufer sollen tagsüber an der Copacabana arbeiten und Bars bis nach Mitternacht geöffnet haben dürfen.

Baden erlaubt, aber Sonnenbaden bleibt verboten

Ein Verbleib am Strand wie beim Sonnen bleibt vorerst allerdings verboten. Damit sollen allzu große Menschenansammlungen vermieden werden. Ein großer Teil des Lebens in Rio spielt sich im Freien ab. Vor allem am Wochenende ist es schwer, die “Cariocas”, wie die Bewohner Rios heißen, dazu zu bewegen, zu Hause zu bleiben. Dann füllen sich für gewöhnlich Strände und Bars.

Brasilien durchbrach am Donnerstag die Marke von insgesamt 90.000 Corona-Toten und ist nach den USA am meisten vom Virus betroffen. Nach Daten der Regierung des Bundesstaates Rio de Janeiro verzeichnete die Stadt Rio bis Freitag 71.322 Infizierte, 8310 Patienten sind gestorben. Die Corona-Zahlen waren in den vergangenen Wochen zwar abgeflaut. Aber Experten wie die des Forschungsinstituts Fiocruz warnen, dass eine neue Welle entstehen könnte.

RND/dpa