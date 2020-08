Baby kommt vor Polizeiwache zur Welt

Einen außergewöhnlichen Geburtsort hat sich ein Baby in Baden-Württemberg ausgesucht. Es kommt auf dem Hof eines Polizeireviers zur Welt.

Achern. Der Weg in die Klinik war für das Baby zu weit: Vor dem Polizeirevier in Achern (Ortenaukreis) brachte eine Frau am Montagmorgen in einem Auto ihre Tochter zur Welt. Nach Angaben der Polizei stoppte der Vater den Wagen in der Hofeinfahrt des Reviers.

Durch die geöffneten Fenster konnten die Beamten Rufe des Vaters hören und verständigten den Rettungsdienst. Gleichzeitig eilten zwei Beamten zu Hilfe. Allerdings hatte das kleine Mädchen bis dahin ohne fremde Hilfe das Licht der Welt erblickt. Mutter und Tochter, beide wohlauf, wurden im Anschluss durch den Rettungsdienst ein Klinikum gebracht.

RND/epd/dpa