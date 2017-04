Kalenderblatt 2017: 13. April

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 13. April 2017:

15. Kalenderwoche, 103. Tag des Jahres

Noch 262 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Widder

Namenstag: Ida, Martin

HISTORISCHE DATEN

2016 – Die Staatsanwaltschaft Stuttgart erhebt Anklage gegen den Ex-Drogeriemarktkönig Anton Schlecker wegen vorsätzlichen Bankrotts.

2007 – Der Vatikan präsentiert das Papst-Buch «Jesus von Nazareth». Das Werk von Benedikt XVI. erscheint am 16. April, seinem 80. Geburtstag, zunächst auf Italienisch, Deutsch und Polnisch.

1997 – Der 21-jährige Amerikaner Tiger Woods gewinnt als bis dahin jüngster Spieler aller Zeiten das Golf-Masters-Turnier in Augusta (US-Bundesstaat Georgia).

1992 – Das stärkste Erdbeben seit 1756 erschüttert das Rheingebiet. Die Erdstöße erreichen einen Wert von bis zu 6,0 auf der Richterskala, das Epizentrum liegt in der niederländischen Stadt Roermond.

1992 – Die RAF kündigt in einem Schreiben eine Abkehr von ihrer bisherigen gewaltsamen Strategie an und fordert die Freilassung «haftunfähiger Gefangener» und der Häftlinge, «die am längsten sitzen».

1977 – Der oppositionelle DDR-Schriftsteller Reiner Kunze («Die wunderbaren Jahre») siedelt in die Bundesrepublik über.

1967 – Die Rolling Stones treten im Warschauer Kulturpalast und damit zum ersten Mal im Ostblock auf.

1962 – Zur Eröffnung des Hamburger «Star-Clubs» treten die Beatles dort zum ersten Mal auf.

1742 – In Dublin wird das Oratorium «Messiah» («Der Messias») von Georg Friedrich Händel uraufgeführt.

AUCH DAS NOCH

2010 – dpa meldet: Verräterische Angelhaken im Gesäß haben einen ungeschickter Einbrecher in Cloppenburg (Niedersachsen) überführt. Der 21-Jährige hatte das Fenster eines Angel- und Jagdgeschäfts eingeschlagen und Angelzubehör gestohlen. Als die Polizei den Betrunkenen aufspürte, steckten die Haken samt Preisschild in seinem Popo. Einer von ihnen musste im Krankenhaus entfernt werden.

GEBURTSTAGE

1977 – Anita Hofmann (40), deutsche Schlagersängerin, zusammen mit ihrer Schwester Alexandra erfolgreich als Duo Geschwister Hofmann

1960 – Rudi Völler (57), deutscher Fußballer, Teamchef der deutschen Fußball-Nationalmannschaft 2000-2004, als Mitglied der deutschen Fußball-Nationalmannschaft 1990 Weltmeister

1942 – Bill Conti (75), amerikanischer Filmkomponist (Soundtrack zu «Rocky»)

1892 – Arthur Harris, britischer Luftmarschall, «Bomber-Harris» gilt als der Verantwortliche für Flächenbombardements auf deutsche Städte während des Zweiten Weltkrieges, gest. 1984

1867 – Max Brockhaus, deutscher Musikverleger, gründet den Max Brockhaus Musikverlag in Leipzig 1893, gest. 1957

TODESTAGE

2015 – Günter Grass, deutscher Schriftsteller («Die Blechtrommel») und Grafiker, Literaturnobelpreis 1999, geb. 1927

2002 – Ivan Desny, französischer Schauspieler («Diebe der Nacht»), geb. 1922