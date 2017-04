Unglückstunnel der Loveparade in Duisburg. Die Loveparade-Katastrophe in Duisburg wird nun doch in einem Strafprozess aufgearbeitet. Foto: Martin Gerten

Loveparade-Katastrophe wird doch vor Gericht verhandelt Düsseldorf (dpa) – Die Loveparade-Katastrophe in Duisburg wird nun doch in einem Strafprozess aufgearbeitet. Das hat das Düsseldorfer Oberlandesgericht entschieden und mitgeteilt.

Twitter

Google +