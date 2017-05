Goldie Hawn und Kurt Russell enthüllen Hollywood-Sterne

Nur selten vergibt der «Walk of Fame» zwei Sterne an einem Tag – aber für manche Paare wird eine Ausnahme gemacht. Entsprechend groß ist das Spektakel, als Goldie Hawn und Kurt Russell zusammen ihre Plaketten in Hollywood enthüllen.

Los Angeles (dpa) – Seit über 30 Jahren sind sie ein Paar, jetzt sind Goldie Hawn (71) und Kurt Russell (66) auch Seite an Seite auf dem «Walk of Fame» vereinigt.

Vor jubelnden Fans enthüllte das Schauspieler-Paar am Donnerstag die 2609. und 2610. Plakette auf dem berühmten Bürgersteig im Herzen von Hollywood. Sie sei von dieser Auszeichnung sehr gerührt, sagte die Oscar-Preisträgerin («Die Kaktusblüte»).

Russell gab bei der Zeremonie eine Liebeserklärung an Hawn ab. «Dir verdanke ich mein wunderbares Leben», sage der Schauspieler. Zusammen gingen sie auf den glänzenden Plaketten vor den Fotografen zu Boden. Hawn räkelte sich strahlend auf ihrem Stern.

Hawns Tochter, die Schauspielerin Kate Hudson (38, «Almost Famous»), würdigte das Paar, das seit den 1980er Jahren ohne Trauschein fest liiert ist. Sie sollte wohl diese Feier für eine Ansprache nutzen, denn eine Hochzeit sei nicht geplant, flachste Hudson.

Der Stern sei ein großartiges Symbol für die Verdienste der beiden als Schauspieler, erklärte Hudson. Sie hätten die Auszeichnung auch deshalb verdient, weil neben der Karriere stets Zeit und Liebe für die Familie geblieben sei. Hawn brachte zwei Kinder in die Beziehung mit, Russell einen Sohn. Ihr gemeinsames Kind, Wyatt, ist inzwischen 30 Jahre alt.

Zu Tränen gerührt bedankte sich Oscar-Preisträgerin Reese Witherspoon (41) bei Hawn für deren Vorreiterrolle in Hollywood. «Ich bin ihr größter Fan», stammelte Witherspoon. Als Zehnjährige habe sie die Sportkomödie «American Wildcats» gesehen und sich sofort in Hawn verliebt. Durch starke, lustige Rollen und als Produzentin habe Hawn Frauen den Weg ins Filmgeschäft geebnet. «Sie hat mein Leben verändert, sie ist mein Idol.»

Lobende Worte kamen auch von Regisseur Quentin Tarantino, der mit Russell «The Hateful 8» und «Death Proof – Todsicher» drehte. Er sei überrascht, dass der Schauspieler nach einer so langen und abwechslungsreichen Karriere noch keinen Stern auf dem «Walk of Fame» habe.

Russell ist derzeit mit dem Action-Abenteuer «Guardians of the Galaxy Vol. 2» in den Kinos. Hawn ist ab Mitte Juni an der Seite von Amy Schumer in der Mutter-Tochter-Komödie «Mädelstrip» zu sehen.

Eine doppelte Sternen-Zeremonie für ein verheiratetes Paar gab es zuletzt 2012, als Felicity Huffman (54, «Desperate Housewives») und William H. Macy (67, «Der Mandant») nebeneinander Plaketten in dem Bürgersteig erhielten. 2008 hatten die Produzenten Richard und Lauren Shuler Donner als erstes Ehepaar eine gemeinsame Sternstunde gefeiert.