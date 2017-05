Kalenderblatt 2017: 13. Mai

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 13. Mai 2017:

19. Kalenderwoche

133. Tag des Jahres

Noch 232 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Stier

Namenstag: Servatius

HISTORISCHE DATEN

2016 – Die Senegalesin Fatma Samoura wird zur neuen Generalsekretärin des Fußball-Weltverbandes FIFA ernannt. Samoura wird die erste Frau in diesem Amt, das sie im Juni 2016 antritt.

2015 – Im ostafrikanischen Burundi versucht der frühere Geheimdienstchef Godefroid Niyombare einen Putsch gegen Staatspräsident Pierre Nkurunziza. Vergeblich.

2012 – Die SPD gewinnt die vorgezogene Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen und kann weiter mit den Grünen regieren.

2007 – Der Darmstädter Pharmakonzern Merck gibt den Verkauf seines weltweiten Generikageschäftes für 4,9 Milliarden Euro an das US-Unternehmen Mylan Laboratories bekannt.

2002 – Mit Ovationen und einem Blumenregen verabschiedet sich das Wiener Publikum von Claudio Abbado als Chefdirigenten der Berliner Philharmoniker.

1992 – Das Europäische Patentamt in München erteilt erstmals ein Patent für ein gentechnisch verändertes Tier. Der so genannten «Krebsmaus» wurde ein menschliches Krebsgen in die Erbsubstanz eingeschleust.

1969 – Der Bundestag verabschiedet das Arbeitsförderungsgesetz.

1927 – An der Berliner Börse ereignet sich ein «Schwarzer Freitag». Es kommt zu einem deutlichen Kurseinbruch.

1917 – Im portugiesischen Dorf Fatíma erscheint nach kirchlicher Überlieferung die Muttergottes drei Hirtenkindern.

AUCH DAS NOCH

1992 – dpa meldet: Die US-Kompostfirma Zoo Doo aus Memphis (US-Bundesstaat Tennessee) verkauft den Dung von Zootieren an Hobbygärtner. Der für den Menschen geruchlose Naturdünger enthält vor allem den Mist von Elefanten und Rhinozerossen. Sieben Kilogramm kosten zehn Dollar.

GEBURTSTAGE

1992 – Julia Engelmann (25), deutsche Schauspielerin und Poetry-Slam-Star (RTL-Soap «Alles was zählt» 2010-2012)

1987 – Candice Accola (30), amerikanische Schauspielerin un Musikerin (Serie «Vampire Diaries»)

1950 – Stevie Wonder (67), amerikanischer Pop- und Soulsänger und Komponist («Superstition»)

1939 – Harvey Keitel (78), amerikanischer Schauspieler und Produzent («Pulp Fiction»)

1717 – Erzherzogin Maria Theresia, Regentin Österreichs und Königin von Ungarn und Böhmen 1740-1780, ab 1745 als Kaiserin bezeichnet, obwohl sie nie gekrönt wurde, gest. 1780

TODESTAGE

2009 – Monica Bleibtreu, österreichische Schauspielerin(«Die Manns – Ein Jahrhundertroman»), geb. 1944

1988 – Chet Baker, amerikanischer Jazz-Trompeter (Album «Chet Baker in New York»), geb. 1929