Frau angeschossen: Polizei vermutet Beziehungstat

Schrotkugeln treffen eine 21-Jährige in Hamburg, die Frau muss notoperiert werden. Der mutmaßliche Täter flieht.

Hamburg (dpa) – Bei einem mutmaßlichen Beziehungsdrama in Hamburg ist am Morgen eine 21 Jahre alte Frau angeschossen und schwer verletzt worden. Sie wurde nach Polizeiangaben mit Schrot im linken Brustkorb getroffen und in einem Krankenhaus notoperiert.

«Die Polizei geht von einer Beziehungstat aus», sagte ein Polizeisprecher. Landeskriminalamt, Mordkommission und Staatsanwaltschaft ermitteln demnach im Fall eines «versuchten Tötungsdelikts».

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll ein 20-Jähriger auf die Frau «an ihrer Wohnanschrift» geschossen haben, bevor er die Flucht ergriff. Ob es sich um den Freund oder Ex-Freund des Opfers handelt, konnte der Sprecher zunächst nicht sagen. Bevor die 21-Jährige operiert wurde, habe sie Angaben zum Tathergang machen können.

Die Ermittler untersuchten die Wohnung und mögliche Anlaufpunkte des Tatverdächtigen. Beamten hatten das Gebäude, in dem der Mann zunächst vermutet worden war, stundenlang umstellt. Das Mobile Einsatzkommando rückte aus, ein Hubschrauber überflog den Tatort. Die Fahndungsmaßnahmen dauerten am Nachmittag an.