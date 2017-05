Kalenderblatt 2017: 16. Mai

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 16. Mai 2017:

20. Kalenderwoche

136. Tag des Jahres

Noch 229 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Stier

Namenstag: Adelphus, Johannes

HISTORISCHE DATEN

2016 – Papst Franziskus nimmt an dessen 80. Geburtstag das Rücktrittsgesuch von Kardinal Lehmann als Bischof von Mainz an. Lehmann war 33 Jahre lang Bischof.

2012 – Drei Tage nach dem CDU-Wahlfiasko in Nordrhein-Westfalen entlässt Bundeskanzlerin Angela Merkel den als CDU-Spitzenkandidat in NRW massiv in die Kritik geratenen Bundesumweltminister Norbert Röttgen.

2007 – Der 46-jährige Nepalese Appa Sherpa bezwingt zum 17. Mal den 8848 Meter hohen Mount Everest und bricht damit den von ihm selbst gehaltenen Weltrekord am höchsten Berg der Erde. Bis 2013 erklimmt er ihn insgesamt 21 Mal.

2002 – Zehn Jahre nach ihrem Tod erhält die Schauspielerin Marlene Dietrich die Berliner Ehrenbürgerwürde.

1997 – Nach 32 Jahren Herrschaft tritt Mobutu Sese Seko von seinem Amt als Staatspräsident Zaires zurück. Am nächsten Tag erklärt sich Rebellenführer Laurent Kabila zum Staatschef.

1974 – Helmut Schmidt (SPD) wird als Nachfolger Willy Brandts (SPD) von SPD und FDP im Deutschen Bundestag zum neuen Bundeskanzler gewählt.

1920 – Die französische Nationalheldin Jeanne d’Arc (1412-1431) wird von Papst Benedikt XV. heiliggesprochen und zur zweiten Patronin Frankreichs erklärt.

1868 – In Prag wird die Oper «Dalibor» von Friedrich Smetana uraufgeführt.

1810 – Goethes naturwissenschaftliches Hauptwerk «Zur Farbenlehre» erscheint in Tübingen.

AUCH DAS NOCH

1987 – dpa meldet: Ein 54-jähriger Franzose feuert in Floriment im Nordosten Frankreichs sechs Schüsse auf seine Nachbarin ab, weil deren Hahn ihn mit lautem Krähen stört.

GEBURTSTAGE

1986 – Megan Fox (31), amerikanische Schauspielerin («Transformers – Die Rache»)

1968 – Anja Gockel (49), deutsche Modedesignerin, «Designerin des Jahres 2017» vom Verein Netzwerk deutscher Mode- und Textil-Designer

1957 – Thomas Hirschhorn (60), Schweizer Künstler («Ingeborg Bachmann Altar» Berlin)

1955 – Debra Winger (62), amerikanische Schauspielerin («Staatsanwälte küsst man nicht»)

1927 – Paul Angerer (90), österreichischer Komponist und Dirigent («Hotel comédie», Leiter des Südwestdeutschen Kammerorchesters in Pforzheim 1971-1982)

TODESTAGE

2000 – Andrzej Szczypiorski, polnischer Schriftsteller («Die schöne Frau Seidenman»), geb. 1928

1990 – Sammy Davis Jr., amerikanischer Entertainer und Schauspieler, (Song «Candyman», Film «Porgy and Bess»), geb. 1925