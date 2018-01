„Will Puigdemont per WhatsApp regieren?“

Den Plänen des katalonischen Regierungschefs Carles Puidgemont, sich von Brüssel aus zur Wiederwahl zu stellen, steht der spanische Bestsellerautor Fernando Aramburu kritisch gegenüber. „Wie will Puigdemont regieren? Vielleicht per WhatsApp?“, fragte der 58-Jährige sarkastisch gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Der spanische Bestsellerautor Fernando Aramburu hält nichts davon, dass sich der abgesetzte katalonische Regierungschef Carles Puigdemont von Brüssel aus zur Wiederwahl stellen will. Dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) sagte der 58-Jährige: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass es möglich ist, als Präsident eines Regionalparlaments in ständiger Abwesenheit tätig zu sein. Wie will Puigdemont regieren? Vielleicht per WhatsApp?“

Aramburu hat für seinen Roman „Patria“ über die baskische Untergrundorganisation ETA den wichtigsten spanischen Literaturpreis, den Premio Nacional de la Critica, erhalten. Der Roman führte fast ein Jahr lang die spanische Bestsellerliste an, am 16. Januar erscheint er im Rowohlt-Verlag in deutscher Sprache. Aramburu zeigte sich erleichtert, dass sich das Baskenland nicht von den aktuellen Abspaltungsbestrebungen Kataloniens anstecken ließ. „Wir haben uns glücklicherweise von diesem Kapitel verabschiedet. Als San Sebastián 2016 Europäische Kulturhauptstadt war, lautete das Motto ,Brücken bauen’. Die meisten Basken lehnen heute eine komplette Unabhängigkeit ab“, sagte er dem RND.

Von RND/Nina May