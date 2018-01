Oscar-Gewinnerin Dorothy Malone ist tot

Die amerikanische Schauspielerin und Oscar-Preisträgerin Dorothy Malone, die vor allem in den 50er und 60er Jahren in Hollywood Erfolg hatte, ist tot. Sie starb am Freitag im texanischen Dallas, wie ihr Manager Burt Shapiro dem Filmblatt „Hollywood Reporter“ mitteilte. Malone wurde 92 Jahre alt.

In den 1960er Jahren gewann Malone die Herzen der US-Fernsehzuschauer, als sie in der Serie „Peyton Place“ eine leidgeprüfte Mutter darstellte. Ihre erste große Rolle im Film hatte sie, als sie eine verführerische Buchhändlerin in dem Schwarzweiß-Klassiker „Tote schlafen fest“ spielte. 1956 gewann Malone einen Oscar für ihre Nebenrolle in dem Drama „In den Wind geschrieben“. Sie stellte eine alkoholabhängige Nymphomanin dar, die einer verheirateten Frau (Lauren Bacall) den Mann (Rock Hudson) ausspannen wollte.

