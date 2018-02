„Logan Lucky“ und mehr DVD-Tipps

Eine Loser-Truppe auf kuriosem Beutezug, ein bitter-komischer Ausflug in königliche Gemächer und das fiese Ausleseverfahren einer Elite-Uni – die Filmtipps von Stefan Stosch.

Logan Lucky. In den „Ocean’s“-Filmen hat Steven Soderbergh Edelkriminelle zu coolen Coups ermuntert, auf dieser DVD stellt der US-Regisseur zur Abwechslung eine echte Loser-Truppe zusammen (Adam Driver, Channing Tatum, Hilary Swank, Daniel Craig). Die Lehre aus dem kuriosen Raubzug: Unterschätze nie Hinterwäldler, die ihr Stück vom Kuchen haben wollen.

Victoria und Abdul. Stephen Frears begibt sich nach „The Queen“ (2006) wieder in königliche Gemächer. Nun zettelt er einen Clash of Cultures an: Eine verknöcherte Hofgesellschaft muss lernen, den indischen Freund von Victoria zu akzeptieren. Das Bittere überwiegt bald das Komische. Judi Dench ist auf dieser DVD wieder mal ein schauspielerisches Kronjuwel.

Jugend ohne Gott. Ödön von Horváths Roman, upgedatet: Ein Häuflein Jugendliche (Emilia Schüle, Jannis Niewöhner, Jannik Schümann) zieht in ein Waldcamp, um sich einem fiesen Ausleseverfahren für eine Elite-Uni zu stellen. Heutigen Studierenden dürfte das bekannt vorkommen, die ohne Unterlass Stipendien und Praktika hinterherjagen müssen. Auf dieser DVD frisst die Leistungsgesellschaft ihre Kinder.

Von Stefan Stosch