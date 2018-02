Die Pressekonferenz mit Regisseur Lance Daly im Livestream

400 Filme, eine halbe Million Zuschauer und viele Stars auf dem roten Teppich: Die Berlinale 2018 startet. Bei uns gibt es die Starts hautnah. Ab 17:20 Uhr übertragen wir die Pressekonferenz mit Regisseur Lance Daly. Der stellt sein düsteren Western „Black 47“ vor.

In Kooperation mit der Berlinale 2018 sehen Sie auf ihrem Portal alle Pressekonferenzen der Wettbewerbs-Filme des größten deutschen Filmfestspiele live.

Regisseur Lance Daly im Livestream:

FREITAG, 16. FEBRUARWettbewerb (Außer Konkurrenz) Black 47 von Lance Daly 17:20 Pressekonferenz

SAMSTAG, 17. FEBRUARWettbewerb Dovlatov von Alexey German Jr. 11:20 Pressekonferenz

Wettbewerb Transit von Christian Petzold 14:20 Pressekonferenz

Wettbewerb Eva von Benoit Jacquot 17:25 Pressekonferenz

SONNTAG, 18. FEBRUARWettbewerb La prière | The Prayer von Cédric Kahn 11:00 Pressekonferenz

Wettbewerb Figlia Mia | Daughter of Mine von Laura Bispuri 14:00 Pressekonferenz

Wettbewerb Toppen av inventing | The Real Estate von Måns Månsson, Axel Petersén 17:15 Pressekonferenz

MONTAG, 19. FEBRUARWettbewerb Utøya 22. juli | U – July 22 von Erik Poppe 10:50 Pressekonferenz

Wettbewerb 3 Tage in Quiberon von Emily Atef 14:00 Pressekonferenz

Wettbewerb (Außer Konkurrenz)7 Days in Entebbe | 7 Tage in Entebbe von José Padilha 16:50 Pressekonferenz

DIENSTAG, 20. FEBRUARWettbewerb Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot von Gus Van Sant 11:10 Pressekonferenz

Wettbewerb Ang Panahon ng Halimaw | In Zeiten des Teufels von Lav Diaz 17:20 Pressekonferenz

MITTWOCH, 21. FEBRUARWettbewerb Mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot von Philip Gröning 12:15 Pressekonferenz

Wettbewerb Khook | Schwein von Mani Haghighi 13:25 Pressekonferenz

Wettbewerb (Außer Konkurrenz) Unsane | Unsane – Ausgeliefert von Steven Soderbergh 17:00 Pressekonferenz

DONNERSTAG, 22. FEBRUARWettbewerb (Außer Konkurrenz) Eldorado von Markus Imhoof 10:50 Pressekonferenz

Wettbewerb Museo | Museum von Alonso Ruizpalacios 14:00 Pressekonferenz

Wettbewerb Touch Me Not von Adina Pintilie 19:00 Pressekonferenz

FREITAG, 23. FEBRUARWettbewerb Twarz | Mug von Małgorzata Szumowska 10:50 Pressekonferenz

Wettbewerb In den Gängen von Thomas Stuber 14:05 Pressekonferenz

Wettbewerb (Außer Konkurrenz) Àga von Milko Lazarov 16:55 Pressekonferenz

Lance Daly auf dem Roten Teppich in Berlin.