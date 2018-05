Der FIFA-WM-Song: Offbeat für Moskau

Seit Freitag (28. Mai) steht er auf den Streaming-Plattformen: „Live It Up“, der offizielle FIFA-Song zur WM in Moskau fordert auf, sein Leben nach Kräften zu leben und könnte Will Smith ein Comeback bescheren

Mit „Ouououou“ geht das große Fußballlied 2018 los und was eignet sich besser zum Mitgrölen, womit kann man vollbesetzte Fußballstadien besser zu zwei gutgelaunten gegnerischen Faneinheiten formen als mit sowas. „Live It Up“ heißt die offizielle FIFA-Hymne für die WM in Russland, die am Freitag (25. Mai) auf die Streamingplattformen der Welt gehievt wurde. Das Trio Nicky Jam (37), Era Estrefi (23) und Will Smith (49) will sie beim WM-Finale am 15. Juli im Moskauer Olympiastadion Luschniki live präsentieren.

Will Smith ist der Altstar im Kickpoptrio

Ordentlich bratzende Bläser und ein schneller Offbeat treiben den Song über seine dreieinhalb Minuten. Das Ganze klingt nach Balkanpop in Kingston Town. Man soll sich karibisch, wild und frei fühlen. Das wird für die Zeit der WM wohl klappen. Wie der Popbrite Robbie Williams in einem seiner jüngsten Songs ganz richtig feststellte: Nur wer Party wie ein Russe macht, macht richtig Party.

Gastsänger und berühmtester Teilnehmer beim aktuellen Kickpoptrio ist eindeutig Will Smith. Der fuhr lange zweigleisig als Hauptdarsteller von Hollywood-Blockbustern („Ali“, „I am Legend“) sowie als Grammys gewinnender Top-Ten-Star in den Hitparaden der Welt. Beide Karrieren sind inzwischen im Schlummernodus, der Netflix-Film „Bright“ war ein Flop, sein letztes Album „Lost & Found“ veröffentlichte der einstige Fresh Prince des Rap anno 2005.

Der Refrain dürfte manchem in Russland seltsam vorkommen

Smith kann also ein Comeback brauchen. Und so sprechsingt er an der Seite der kosovarischen Reggaepopsängerin Estrefi („BonBon“), deren Stimme ein wenig an Rihanna und ebenso an die „Havana“-Sängerin Camila Cabello erinnert. Und an der Seite des Reggaeton-Sängers Nicky Jam aus Boston, des angesagten Spitzenreiters der amerikanischen Latin-Charts (mit Europahochburg in Spanien).

Inhaltlich wird die Freiheit beschworen: „Ein Leben – leb‘ es aus, du hast nur eins, du kriegst es nicht zweimal“, heißt es da. Der optimistische Refrain von „Live It Up“ dürfte so manchem im nicht ganz so freien Russland seltsam vorkommen.

Will Smith singt von vielen „Einsen“: „Ein Leben, ein Traum, ein Moment, eine Mannschaft, eine Jugend, eine Wahrheit und – keine Angst.“ Das klingt vordergründig nach Sportlern, Sport und Lorbeer, ist durch die Blume aber durchaus als sanfte Botschaft an den Herrn aller Reussen zu sehen. „Die ganze Welt schaut zu“, wird gemahnt.

Geschätzt eine Milliarde sollen am 15. Juli an den Fernsehapparaten sitzen, bestimmt 20 Millionen Deutsche. Die werden großenteils weder eine sachte Kritik des Dreigespanns am unfreien Russland aus „Live It Up“ heraushören noch den Song schmerzhaft als Unterstützung für Putins großen Coup der Russland-WM empfinden. Sie werden erst lauthals „Ouououou“ singen und danach inständig hoffen, dass Deutschland gewinnt.

Von Matthias Halbig / RND