Kulturpolitiker Hilmar Hoffmann gestorben

Hilmar Hoffmann, der langjährige Leiter des Goethe-Instituts, der deutschen Kultur-Vertretung im Ausland, ist tot. Der 92-Jährige starb nach Angaben der Bild-Zeitung am Freitag-Abend auf dem Weg in ein Krankenhaus. Hoffmann, der in Frankfurt auch 20 Jahre lang Kulturstadtrat war und sich weit über die Stadtgrenzen hinaus als streitbarer Kämpfer für die Kultur einen Namen gemacht hatte, sei in Begleitung eines Bekannten gewesen, als er plötzlich zusammengebrochen sei, so Bild. Jegliche Versuche von Ärzten, den gebürtigen Bremer zu reanimieren, seien gescheitert.

Hoffmann war als Kulturstadtrat einer der Erfinder des Kommunalen Kinos und initiierte das weltberühmte Museumsufer, die Museen-Meile am Main. Der Sozialdemokrat hatte einen so herausragenden Ruf, dass er auch im Amt blieb, als die Stadtregierung 1986 von der CDU gestellt wurde. Hoffmann, der sich mit seinem Kampfbegriff „Kultur für alle“ stets gegen einen elitären Kulturbegriff wandte, machte sich auch als dezidierter Gegner der Rechtschreibreform positioniert. Der vielfach geehrte Hoffmann lehrte an den Universitäten Bochum, Frankfurt/Main, Marburg sowie als Gastprofessor in Tel Aviv und Jerusalem. Er galt als einer der wichtigsten Kulturpolitiker der Bundesrepublik. Bis zu seinem Tode war Hoffmann noch als Autor aktiv. Sein jüngstes Buch über eigene Erlebnisse während der Nazizeit, „Generation Hitlerjugend. Reflexionen über eine Verführung“ erschien 2018.

Von RND/dk