Ohne Rammstein: Till Lindemann arbeitet an neuem Soloalbum

Die Fans warten auf das neue Album von Rammstein – doch Frontmann Till Lindemann soll an einer eigenen Platte arbeiten. Manche Songs sollen schon bekannt sein.

Eigentlich warten ja alle auf ein ganz anderes Album: Neun Jahre ist es her, dass „Rammstein“ ihr letztes Studio-Album veröffentlicht haben. „Liebe ist für alle da“ heißt die Platte von 2009 – der Nachfolger und das siebte Studioalbum soll laut Medienberichten aber noch in diesem Jahr erscheinen.

Lindemann will solo jetzt auch auf Deutsch singen

Neues gibt es trotzdem aus der Rammstein-Ecke: Sänger Till Lindemann ist auf ganz eigenen Pfaden unterwegs und will 2019 ein Soloalbum herausbringen, wie die „Bild“-Zeitung berichtet. Es wäre das zweite Soloalbum des Sängers. Was gibt es zu hören? Da sich Lindemann den schwedischen Metal-Produzenten Peter Tägtgren zur Seite geholt hat, soll es wohl Songs aus dem von beiden gemeinsam produzierten Musical „Hänsel und Gretel“ auf die Ohren geben. 2015 hat Lindemann sein erstes Solo-Album „Skills and Pills“ veröffentlicht. Während der Sänger sein Solo-Debüt auf Englisch gegeben hat, singt er nun offenbar wieder in deutscher Sprache.

Für Projekte abseits von Rammstein ist Till Lindemann öfter zu haben. So hat er sich mit der Metal-Band Knorkator für das amüsante Video zu deren Song „Du nich“ zusammengetan.

Von Geraldine Oetken / RND