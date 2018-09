“Bungalow“ und mehr Buchtipps

Ein schelmischer Hundertjähriger, der diesmal zu Trump, Putin und Kim Jong Un reist, skandinavische Misanthropen in einem Restaurant, in dem die Zeit stehengeblieben ist, und Rotziges von Helene Hegemann über das Erwachsenwerden in apokalyptischen Zeiten: die Buchtipps von Nina May.

Jonas Jonasson: Der Hundertjährige, der zurückkam, um die Welt zu retten. Der schwedische Autor setzt seinen Weltbestseller rund um einen schelmischen Greis fort. Der reist diesmal nicht in der Erinnerung durch die Weltgeschichte, sondern zu Trump, Putin und Kim Jong Un. Wieder wunderbar skurril und im Tonfall lakonisch legt Jonasson den Finger in die Wunden der Zeit.

Matias Faldbakken: The Hills. Die “Skandinavische Misanthropen“-Trilogie des Autors wurde in der Theateradaption viel gespielt, Faldbakken schrieb hier etwa über die Pornoindustrie. Jetzt umreißt er ein anderes Milieu ebenso anschaulich: das Restaurant The Hills, in dem die Zeit stehen geblieben ist und die Menschen Zeitung lesen, statt aufs Smartphone zu starren. Doch der Mikrokosmos gerät durch einen Gast durcheinander …

Helene Hegemann: Bungalow. Acht Jahre nach ihrem skandalösen Debüt legt die nun 26-jährige Autorin wieder ein Buch übers Erwachsenwerden in apokalyptischen Zeiten vor. Der Roman beginnt mit einer krassen Sexszene, wegen einer Ozonwarnung sind alle zu Hause. Wohin Langeweile sonst noch führt, beschreibt Hegemann gewohnt rotzig.

Von Nina May