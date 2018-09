James Bond hat einen neuen Regisseur – und auch der Kinostart steht fest

Nach dem Abgang von Danny Boyle mussten sich die Macher des 25. „James Bond“-Films einen neuen Regisseur suchen. Der Neue kennt sich nicht nur mit wilden Schießereien aus, er hat auch schon mit dem heiß gehandelten nächsten Bond-Kandidaten Idris Elba gedreht.

Bond, James Bond. Das ist klar. Der zweite Name ist da schon schwieriger: Fukunaga, Cary Joji Fukunaga. Der Amerikaner wird die Regie des 25. Films über den Geheimagenten James Bonds übernehmen. Das wurde am Donnerstag über den offiziellen Twitter-Account der Filmreihe bekannt gegeben.

Geplant hatten die Produzenten das alles ganz anders: Eigentlich sollte der Brite Danny Boyle Regie führen. Doch hatte er große Pläne mit der Figur des Superagenten. Diese Pläne stießen aber bei den Produzenten – und auch bei Bond-Darsteller Daniel Craig – nicht auf große Gegenliebe. Boyle schmiss im vergangenen Monat hin.

Start von neuem James-Bond-Film ist erst 2020

Dabei wurde gleich auch noch bekannt gegeben, wann das neue Abenteuer von 007 in die Kinos kommt: am 20. Februar 2020 – drei Monate später als ursprünglich geplant. Die Dreharbeiten starten am 4. März 2019 in den Pinewood Studios in London. Um die Zeit bis zum Drehstart zu überbrücken, hat sich Schauspieler Daniel Craig einen neuen Job gesucht: Als Privatdetektiv Hercule Poirot soll er im Thriller „Knives Out“ nach der Romanvorlage von Agatha Christie einen mysteriösen Fall aufklären.

Als Regisseur muss nun also Cary Joji Fukunaga herhalten. Eine schlechte Wahl ist der Regisseur nicht: Durch seine Erfolgsserie „True Detective“, die einen Emmy gewann, kennt er sich mit Bösewichten und Waffen aus. Gleichzeitig hat Fukunaga durch sein Schaffen gezeigt: Er kann sich jedes Genre aneignen. Sein Debütfilm „Sin Nombre“ verfolgt den Weg eines Jugendlichen, der aus dem brutalen Leben der Drogenkartelle aussteigen will, und erschien auf Spanisch. Dafür hat er gleich den Preis für die beste Regie 2009 beim Sundance Filmfestival erhalten. Für die Verfilmung des Romans „Jane Eyre“ von Charlotte Bronte begab sich Fukunaga in die von Nebel durchzogenen, sanften Hügellandschaften von England. Und in seinem letzten Spielfilm „Beasts of No Nation“ ist der Amerikaner in den Dschungel Afrikas gezogen, um die Geschichte von Kindersoldaten in Westafrika zu erzählen.

Ist Idris Elba als neuer James Bond doch wieder gefragt?

Ein weiteres Detail dürfte die Gerüchteküche um den nächsten Bond-Darsteller wieder anheizen. Denn klar ist, dass Daniel Craig ein allerletztes Mal als Agent mit der Lizenz zum Töten durch die Welt der Bösewichte wütet. Fukunaga hat bereits sehr erfolgreich mit Schauspieler Idris Elba in seinem letzten Spielfilm gearbeitet. Und Elba wird von vielen Fans als neuer Doppelnull-Agent gehandelt, allerdings hat der Schauspieler das selbst bereits im August dementiert. Ob er es sich jetzt anders überlegt?

Regisseur Fukunaga hat gerade erst sein letztes Projekt „Maniac“ abgeschlossen. Die skurrile Serie über eine gefährliche Medikamentenstudie startet ab dem 21. September bei der Streaming-Plattform Netflix. Dafür hat sich der Regisseur die Stars Emma Stone und Jonah Hill vor die Kamera geholt.

Von Geraldine Oetken / RND