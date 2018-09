Attacke in der Ausstellung: Marina Abramović mit Leinwand angegriffen

In Florenz hat ein Mann die Performance-Künstlerin Marina Abramović mit einer Leinwand geschlagen. Der Mann sieht sich selbst als Künstler, doch eine Kunstaktion war dies nicht.

Marina Abramović kennt sich mit Schmerzen aus. Mit denen, die sie sich selbst zugefügt hat. Zum Beispiel, als sie sich bei einer Performance einen Stern in die Bauchdecke geritzt hat. Und mit denen, die andere ihr zugefügt haben – zum Beispiel in der Performance „Rhythm 0“ von 1974: Sechs Stunden lang durfte das Publikum mit ihr machen, was es wollte – es schnitt sie mit Rasierklingen, eine Person hielt ihr eine geladene Waffe an den Kopf.

Mann greift Marina Abramović bei ihrer eigenen Ausstellung an

Nun hat ein Mann die Künstlerin am Sonntag in Florenz angegriffen: Als Abramović gerade durch den Palazzo Strozzi ging, um sich ihre eigene Schau „The Cleaner“ dort anzuschauen, ging sie durch ein Meer von Fans, die ihre Smartphones gezückt hielten. Aus der Menge sprang ein Mann, er riss eine Leinwand hoch und schlug sie der 71-Jährigen auf den Kopf. Die Leinwand zerriss und der Mann wurde sofort auf den Boden gedrückt, wie es in einem Video zu sehen ist.

Angreifer sieht sich selbst als Künstler

Laut italienischer Medienberichte sieht sich der Mann selbst als Künstler. Er soll das Porträt von Abramović auf die Leinwand gemalt haben, die er für den Angriff verwendete. Der 51-Jährige ist in Sachen Kunstattacken kein Unbekannter: So soll er bereits eine Skulptur des Schweizer Künstlers Urs Fischer in Florenz beschmiert haben.

Die Künstlerin Marina Abramović ist Medienberichten zufolge unverletzt geblieben. Auf dem Video ist zu sehen, wie sie sich nach der Attacke an den Kopf fasst. Doch eine Künstlerin kennt keinen Schmerz.

Von Geraldine Oetken / RND