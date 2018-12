Kollegah verdrängt Grönemeyer von Platz eins

Vom Thron geschubst: Das Album „Tumult“ von Herbert Grönemeyer musste einem Neuzugang Platz machen. Jetzt steht Kollegahs brandneues Hip-Hop-Werk „Monument“ auf Platz Eins der deutschen Charts. Bei den Singles weihnachtet es sehr – zwei Klassiker meldeten sich auf den Plätzen vier und fünf zurück.

Der Rapper Kollegah hat mit seinem neuen Album „Monument“ die Spitze der deutschen Album-Charts direkt erobert. Die Indie-Rocker AnnenMayKantereit aus Köln folgen mit „Schlagschatten“ an zweiter Stelle, wie GfK Entertainment am Freitag mitteilte.

Grönemeyers „Tumult“ hinter Kollegah und AnnenMayKantereit

Herbert Grönemeyer, mit „Tumult“ vergangene Woche noch Spitzenreiter, rangiert in der aktuellen Auswertung nur noch auf Platz drei. Mit Sidos „Kronjuwelen“ erobert auf Rang vier noch ein weiteres HipHop-Album die Top Five. Coldplay runden mit „Live In Buenos Aires“ diese Spitzengruppe ab.

Bei den Singles hat Ava Max mit „Sweet But Psycho“ alle anderen übertroffen. Sido („Tausend Tattoos“) und Mero („Baller los“) sind auf den Plätzen zwei und drei zu finden. Von allen Weihnachtssongs sind Mariah Careys „All I Want For Christmas Is You“ und der Wham!-Ohrwurm „Last Christmas“ auf den Plätzen vier und fünf am erfolgreichsten von insgesamt 19 platzierten Weihnachtssongs.

Von RND/dpa