„Die Poesie der Liebe“: Sie küssten, und sie schlugen sich

Szenen einer Ehe, aber mal richtig komisch: In „Die Poesie der Liebe“ (Kinostart am 20. Dezember) wird eine Beziehung über vier Jahrzehnte rückverfolgt.

Szenen einer Ehe: Die französische Tragikomödie „Die Poesie der Liebe“ erzählt von einer mehr als 40jährigen Beziehung, ist jedoch eher komisch als traurig. Der Film hat düstere Momente, ist dann aber wieder ungemein witzig, angenehm politisch-unkorrekt und schön boshaft.

Inszeniert hat der Franzose Nicolas Bedos, der auch in der Hauptrolle an der Seite seiner Lebenspartnerin Doria Tillier zu sehen ist. Beide sind also im wirklichen Leben Experten in Beziehungsfragen, und das merkt man ihrem Spiel an.

Madame macht aus ihrem Herzen keine Mördergrube

Bedos verkörpert den Schriftsteller Victor Adelman. Allerdings ist Adelman gerade gestorben. Bei seiner Beerdigung taucht ein Autor auf, der über ihn eine Biografie schreiben möchte. Nach kurzem Zögern lässt sich seine Witwe Sarah (Tillier) auf ein längeres Gespräch ein. Madame macht aus ihrem Herzen keine Mördergrube. Offenherzig, zuweilen mit ironischen Untertönen, erzählt sie von einer komplizierten Beziehung, die in Rückblenden beleuchtet wird.

Am Ende nimmt der Film eine überraschende Wendung. Diese Liebesgeschichte unterhält auch Zuschauer prächtig, die Romanzen eher skeptisch gegenüberstehen.

Von Ernst Corinth / RND