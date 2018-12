„Blackkklansman“ und mehr DVD-Tipps

Eine persönliche Annäherung an Ingmar Bergman und seine Abgründe, ein schwarzer Polizist im Ku-Klux-Klan, und eine Neuauflage von Stanley Kubricks Meisterwerk über Kadavergehorsam und Karrierismus beim Militär: die Filmtipps von Stefan Stosch.

Auf der Suche nach Ingmar Bergman. Sein Film „Das siebente Siegel“ (1957) war für die junge Studentin an der Pariser Sorbonne eine Initialzündung: Nun nähert sich Margarethe von Trotta in ihrer persönlichen Doku Ingmar Bergman. Sie spricht mit Liv Ullmann oder Olivier Assayas – und lotet auch die inneren Abgründe des schwedischen Regisseurs aus.

Blackkklansman. Kaum zu glauben, was da vor 40 Jahren in Colorado geschah: Ein schwarzer Polizist unterwanderte den Ku-Klux-Klan. Für Spike Lee eine Steilvorlage: Seine Komödie mit Agitprop-Grundierung weidet sich an den damaligen Dumpfbacken, aber meint die Rechten von heute. Auch Donald Trump kommt zu Wort.

Wege zum Ruhm. 100 Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkriegs noch einmal frisch aufgelegt: Stanley Kubricks Meisterwerk über Kadavergehorsam und Karrierismus beim Militär. Hier passt das Label Antikriegsfilm mal – auch dank des soeben 102 Jahre alt gewordenen Kirk Douglas als Regimentskommandeur, der versucht, das Leben seiner Männer zu retten. Gedreht wurde der Film 1957 übrigens in den Bavaria-Studios bei München.

Von Stefan Stosch