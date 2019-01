Golden Globes 2019: Livestream und Infos zur Verleihung

Am 6. Januar findet in den USA die 76. Verleihung der Golden Globe Awards statt. Welche Filme, Serien und Schauspieler sind nominiert? Erfahren Sie hier alles, was Sie über die Golden Globes 2019 wissen müssen.

Zum 76. Mal werden am Sonntag, 6. Januar 2019, die Golden Globe Awards verliehen. Die Preisverleihung zählt neben den Academy Awards („Oscars“) und Emmys zu den bedeutendsten Auszeichnungen der Film- und Fernsehbranche in den USA. Im Unterschied zu den anderen beiden großen Awards ehren die Golden Globes jedoch sowohl Kinofilme als auch Fernsehproduktionen sowie einzelne Darstellerinnen und Darsteller.

Golden Globes: Wer organisiert die Preisverleihung?

Verliehen werden die Golden Globes seit 1944 von der Hollywood Foreign Press Association (HFPA), einer gemeinnützigen Gesellschaft, der aktuell rund 90 Journalisten aus rund 55 Ländern angehören. Anders als bei den Oscars bestimmen bei den Golden Globes also Filmkritiker, welche Produktionen und Personen mit einem Preis geehrt werden.

Die Verleihung findet im Rahmen eines großen Galadinners im Luxus-Hotel „The Beverly Hilton“ in Beverly Hills statt. In diesem Jahr führen die Schauspieler Andy Samberg („Brooklyn Nine-Nine“) und Sandra Oh („Grey’s Anatomy“) durch die Preisverleihung.

Golden Globes 2019: Wer und was ist nominiert?

Die Nominierungen für die diesjährigen Golden Globes wurden am 6. Dezember 2018 bekanntgegeben. Wie in vergangenen Jahren stehen in jeder der insgesamt 25 Kategorien fünf Nominierte zur Wahl. Beachtet werden Filme und Serien sowie Haupt- und Nebendarsteller. Des Weiteren werden Golden Globes in den Kategorien „Bester Animationsfilm“, „Bester nicht-englischsprachiger Film“, „Beste Regie“, „Bestes Drehbuch“, „Beste Filmmusik“ und „Bester Filmsong“ verliehen.

Das sind die diesjährigen Nominierungen im Bereich Film:

Das sind die Nominierungen im Bereich Fernsehen:

Golden Globes 2019: Ein Vorgeschmack auf die Oscars

Da die Verleihung der Golden Globes immer kurz vor der Nominierung der Academy Awards stattfindet, geben sie meist auch einen Vorgeschmack auf den „großen Bruder“. Traditionell haben Gewinner der Golden Globes gute Chancen, für die Oscar-Verleihung nominiert zu werden. Die diesjährigen Oscar-Nominierungen werden am 22. Januar 2019 bekanntgegeben. Die Preisverleihung findet am 24. Februar 2019 in Los Angeles statt.

Golden Globes 2019: Welche deutschen Nominierungen gibt es?

Wie immer, wenn in Hollywood Preise vergeben werden, gilt in Deutschland erhöhtes Interesse bei den deutschen Nominierungen. Mit Florian Henckel von Donnersmarck und Daniel Brühl sind diesmal zwei deutsche Namen vertreten, deren Bekanntheitsgrad über Deutschland hinaus reicht.

Der in Köln geborene Regisseur, Drehbuchautor und Produzent Donnersmarck (45) konnte sich bereits 2007 über einen Oscar für „Das Leben der Anderen“ freuen. Damals wurde das Stasi-Drama als bester fremdsprachiger Film geehrt. In diesem Jahr geht Donnersmarck mit dem Film „Werk ohne Autor“ ins Rennen, bei dem er Regie führte und für den er das Drehbuch beisteuerte.

Daniel Brühl (41) ist in Hollywood ebenfalls nicht unbekannt. Nun ist er zum zweiten Mal für einen Golden Globe nominiert. Bereits 2014 wurde Brühl als bester Nebendarsteller in „Rush – Alles für den Sieg“ nominiert. Bei den diesjährigen Awards könnte er als bester Serienhauptdarsteller in der Krimiserie „The Alienist – Die Einkreisung“ ausgezeichnet werden.

Golden Globes 2019 im Livestream schauen?

In den USA wird die Preisverleihung der Golden Globes vom amerikanischen Fernsehsender NBC live ab 17 Uhr Ortszeit übertragen. Das heißt, dass die Award-Show in Deutschland in der Nacht zum Montag, 7. Januar, um 2 Uhr nachts live verfolgt werden kann. Allerdings nur auf dem Pay-TV-Sender TNT Serie. Dieser überträgt die Veranstaltung, wie in vergangenen Jahren, exklusiv ab 1 Uhr.

Alternativ werden verschiedene Livestreams, unter anderem von NBC, die Golden Globes 2019 im Internet übertragen. Auch auf YouTube werden diese angeboten. Allerdings bleibt es Internetnutzern in Deutschland aufgrund der Ländersperre verwehrt, den Livestream hierzulande zu verfolgen.

Von RND/pf