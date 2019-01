Theo Adam in Dresden im Alter von 92 Jahren gestorben

Der renommierte Opernsänger Theo Adam ist tot. Er starb am Donnerstag im Alter von 92 Jahren in einem Dresdner Pflegeheim. Das bestätigte seine Familie gegenüber den Dresdner Neuesten Nachrichten.

Der Dresdner Kammersänger Theo Adam ist tot. Er starb am 10. Januar 2019 im Alter von 92 Jahren nach langer Krankheit in seiner Heimatstadt. Das bestätigte seine Familie gegenüber den Dresdner Neuesten Nachrichten (DNN).

Theo Adam war einer der bekanntesten und besten Sänger des 20. Jahrhunderts. Geboren am 1. August 1926, trat er nach seiner Zeit im Dresdner Kreuzchor eine große Karriere als Bass-Bariton an, die ihn in die Welt und an die bedeutendsten Häuser führte.

Er war der Wotan im „Ring des Nibelungen“

Berühmt wurde er unter anderen als Hans Sachs in Wagners „Meistersingern“ und als Wotan im „Ring des Nibelungen“. Er verkörperte zahlreiche Partien in Opern, war ein ausgezeichneter Interpret für den Liedgesang, in Konzerten und der Kirchenmusik und setzte sich insbesondere auch für die Musik des 20. Jahrhunderts ein.

Seine Sangeskunst ist auf vielen CDs dokumentiert, er erhielt Preise und führte ab 1972 auch Regie an Opernhäusern, u.a. an der Semperoper.

Von Kerstin Leiße