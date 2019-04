Weiter Wirbel um Rammstein-Video: Ist die Melodie geklaut?

Die Aufregung um das neue Singlevideo „Deutschland“ von Rammstein war groß – und sie reißt nicht ab. Jetzt beschäftigt eine vermeintlich fremde Synthi-Komposition in dem Song das Netz.

Ein dunkler Wald, unruhige Synthiklänge – zwei Musikvideos und die eine Frage: Haben Rammstein für ihre umstrittene neue Single „Deutschland“ in fremden Gefilden gewildert? Diese Annahme drängt sich seit der Veröffentlichung des bildgewaltigen, neun Minuten und 22 Sekunden langen Clips nicht nur Fans auf. Auch die britische New-Wave-Ikone Anne Clark wurde hellhörig, erinnert der Elektrosound doch stark an ihren 1984 erschienen Song „Our Darkness“.

Rammstein schweigen bisher zu den Ähnlichkeiten

Auf Facebook postete sie noch einen Kommentar mit Smiley, schrieb: „Schön zu hören, dass Rammstein so von David Harrows und meiner kleinen Nummer beeinflusst wird!“

Doch unter dem Post schreibt sie dann auch noch: „Mal sehen, was meine lieben Verleger zu sagen haben!“ Rammstein haben sich bisher nicht zu den Synthi-Ähnlichkeiten geäußert.

Lesen Sie auch: Rammstein veröffentlichen Album-Rätsel auf ihrer Homepage – und ihre Fans rasten aus

Sample-Streit zwischen Kraftwerk und Pelham

Es wäre nicht das erste Mal, dass Clarks Song gesampelt wird. Sekunden-Schnipsel der eingängigen Synthikomposition finden sich auch bei The Pusher in „Sinthy“. Dennoch scheint das Thema heikel. Seit Jahrzehnten streiten sich die Elektropop-Pioniere Kraftwerk und der Komponist und Produzent Moses Pelham vor Gericht um ein Sample. Pelham hatte zwei Sekunden aus dem Kraftwerk-Titel „Metall auf Metall“ als Endlosschleife in Sabrina Setlurs „Nur mir“ eingespeist.

Der Fall beschäftigt die Gerichte seit über 20 Jahren und liegt inzwischen beim Europäischen Gerichtshof. Ein Gutachter des EuGH hatte erst kürzlich die Urheberrechts-Position gestärkt. Die Kopie und der Gebrauch von Teilen eines Tonträgers in einem anderen Lied sei ein Eingriff in die Rechte des Herstellers und ohne dessen Erlaubnis zu verbieten, heißt es. Das Urteil soll noch dieses Jahr fallen.

Von RND / ali