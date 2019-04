So heißt das neue Asterix-Album

Er ist der Lieblingsfranzose der Deutschen: Jetzt kehrt Asterix zum 60. Jubiläum in den Buchhandel mit einem neuen Band zurück. Der Titel verrät dabei ein lange gehütetes Geheimnis.

Seit 60 Jahren sorgen Asterix und Obelix weltweit für Furore. 375 Millionen Alben wurden seit 1959 verkauft. Jetzt feiert die Asterix-Reihe mit dem 38. Band Jubiläum. Der Titel wurde heute bekannt – und damit ein Geheimnis preisgegeben: „Die Tochter des Vercingetorix“. Damit ist nun klar: Vercingetorix, der Häuptling aller gallischen Häuptlinge, hatte eine Tochter.

„Ein Teenager in der rebellischen Phase“

Der 38. Band ist nach „Asterix in Italien“ das vierte Gemeinschaftswerk des Autorenduos Jean-Yves Ferri und Didier Conrad. „Soweit wir wissen, ist die junge Dame ein Teenager in der rebellischen Phase“, verraten die Autoren. Am 24. Oktober 2019 sollen sich die Wege des Mädchens und die unserer gallischen Helden laut einer Pressemitteilung kreuzen. Dann erscheint das Buch im Handel.

Darum geht es

Nach den Strapazen ihrer letzten Reise hätten sich Asterix und Obelix gewünscht, die Ruhe im beschaulichen Aremorica zu genießen. Doch daraus wird scheinbar nichts. Ein geheimnisvolles Mädchen kommt ins Dorf, begleitet von zwei Arverner-Häuptlingen. Die Drei sind auf der Flucht vor Julius Cäsar und seinen Legionären – aus gutem Grund: Im Dorf munkelt man, dass der Vater des jungen Mädchens kein Geringerer sei als Vercingetorix, der große Arvernerhäuptling, der einst bei Alesia von Julius Cäsar geschlagen wurde.

