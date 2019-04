„Juliet, Naked“ und mehr Filmtipps

Eine elegisch gefilmte Liebe zwischen den Systemen im Kalten Krieg, eine amüsante Nick-Hornby-Komödie über das Missverhältnis zwischen Fan-Verehrung und Wirklichkeit, und ein wahres Märchen aus einem in eitler Selbstbespiegelung versunkenen Land: die DVD-Tipps von Stefan Stosch.

Cold War. Zula und Wiktor könnten auch Romeo und Julia heißen. Nur dass die beiden nicht getrennt sind durch zwei verfeindete Familien. Ihre Liebe wird aufgerieben zwischen den Systemen im Kalten Krieg. Der polnische Regisseur Pawel Pawlikowski legt einen ebenso schönen wie traurigen Liebesfilm vor – gefilmt in elegischem Schwarz-Weiß.

Juliet, Naked. Fans sind besessen vom Objekt der Begierde. Diese Nick-Hornby-Komödie ist ein amüsanter Beleg dafür – und zeigt das Missverhältnis, das sich zwischen Verehrung und Wirklichkeit auftun kann. Ethan Hawke spielt einen ausrangierten Rockmusiker, der seinem größten Anhänger die Augen öffnet – und sich in dessen Frau verliebt.

Loro. Ein wahres Märchen aus einem in eitler Selbstbespiegelung versunkenen Land: Regisseur Paolo Sorrentino legt einen Abgesang auf Silvio Berlusconi (gespielt vom grandiosen Toni Servillo) vor und erzählt von denen, die sich ihm hingeben – von korrupten Politikern, gierigen Geschäftsleuten und vollgekoksten Schönheiten. Hier wird Bunga Bunga am Abgrund getanzt. Der Name Berlusconi fällt übrigens kein einziges Mal.

Von Stefan Stosch