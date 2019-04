Schlagersänger Andreas Martin wagt nach dem Tod seiner Frau ein Comeback

Vor zwei Jahren verschwand die Ehefrau von Andreas Martin. Nachdem sie tot aufgefunden wurde, zog sich der Schlagersänger aus dem Showgeschäft zurück. Bis jetzt.

Andreas Martin und sein Sohn Alexander haben eine schwere Zeit hinter sich: Im Juni 2017 meldete Andreas Martin seine Frau Juliane als vermisst – auf seiner Facebookseite teilte er damals lediglich mit, dass es keine neuen Informationen gebe und er seine geplanten Auftritte absage.

Eine Suche nach Juliane blieb erfolglos. Im November 2017 fand die Polizei eine Leiche in einem Waldstück bei Neunkirchen-Seelscheid in der Nähe vom Flughafen Köln/Bonn – sie wurde wenig später als Andreas Martins vermisste Frau identifiziert. Danach zog er sich vollständig aus dem Schlagergeschäft zurück. Nur noch die Arbeit seines Sohnes Alexander, der ebenfalls Schlagersänger ist, bewarb er.

Das neue Album heißt „Von vorn“

Jetzt aber scheint es mit der Stille vorbei zu sein: Andreas und Alexander Martin bringen gemeinsam ein neues Album heraus. „Von vorn“ heißt das Album, das am 17. Mai laut des Facebook-Posts herauskommen soll. „Nach einer Zeit der inneren Einkehr, gibt es für Andreas und Alexander Martin nur eine Antwort auf den schweren Schicksalsschlag, der sie die letzten Jahre begleitet hat: Von vorne“, heißt es in der Mitteilung des Sängers. Die Stücke „Deine Flügel fangen Feuer“ und „Ich fang Dir den Mond“ von Alexander Martin, die ebenfalls auf dem Doppelalbum erscheinen, sollen eine Hommage an den Vater sein. Wie Vater und Sohn zusammenarbeiten, wird dann im Mai zu hören sein.

