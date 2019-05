Cannes 2019: Tarantino, Pitt und DiCaprio lösen Hysterie am Roten Teppich aus

Schon Stunden vor der Premiere stehen die ersten Fans am roten Teppich und warten auf die Stars. So einen Trubel löst in diesem Jahr keine andere Premiere beim Festival aus. Selbst andere Prominente lassen es sich nicht nehmen, diesen Film mit als erste zu sehen.

Wenn der Jubel vor Filmbeginn ein Gradmesser wäre, dann hätte Quentin Tarantino die Goldene Palme beim Filmfest Cannes sicher. Denn noch bevor im Premierensaal an der Croisette sein mit Spannung erwartetes Werk „Once upon a time… in Hollywood“ begann, wurden der Regisseur und seine Stardarsteller Brad Pitt, Leonardo DiCaprio und Margot Robbie im Saal und am Roten Teppich frenetisch gefeiert.

Lesen Sie auch: Quentin Tarantinos „Once Upon A Time… In Hollywood“ – darum geht es

So eine Hysterie löste in diesem Jahr keine andere Premiere beim Festival aus – genau ein Vierteljahrhundert, nachdem Tarantino in Cannes die Goldene Palme für „Pulp Fiction“ gewonnen hatte.

Sehen Sie im Video Tarantino, DiCaprio und Pitt auf dem Roten Teppich:

Bemerkenswert war auch, welche Sogwirkung „Once upon a time… in Hollywood“ auf andere Prominente hatte: Zu den Galagästen gehörten am Dienstagabend Fatih Akin, Adrien Brody, Andie MacDowell und Timothée Chalamet.

Von RND / dpa

Das Trio auf dem roten Teppich (v.l.n.r-): Brad Pitt, Leonardo DiCaprio und Quentin Tarantino.