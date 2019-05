„Fast & Furious 8“-Regisseur F. Gary Gray enthüllt Hollywood-Stern

Ein Stern, der seinen Namen trägt: F. Gary Gary, Regisseur erfolgreicher Actionfilme, bekam jetzt seine Plakette auf dem Hollywood Walk of Fame. Sein nächster Filmhit: „Men in Black International“ mit Chris Hemsworth.

„Fast & Furious 8“-Regisseur F. Gary Gray (49) ist am Dienstag mit einer Sternenplakette auf Hollywoods „Walk of Fame“ geehrt worden. Es sei eine „unglaubliche Ehre“ einen Stern neben Größen wie Marvin Gaye, Steven Spielberg, Richard Pryor, Ice Cube, Jamie Foxx und Vin Diesel zu haben, sagte der Filmemacher sichtlich gerührt.

Als Gastredner zollten Foxx und Diesel dem Regisseur Tribut. Auch Rapper Ice Cube war unter den Gästen. „Wir haben Geschichte geschrieben“, dankte Gray dem Musiker mit Blick auf das gemeinsame, erfolgreiche Rap-Biopic „Straight Outta Compton“ über Ice Cube, Dr. Dre und Eazy-E.

F. Gary Gary bringt neuen „Men in Black“-Film ins Kino

Mit Foxx drehte Gray 2009 das Drama „Gesetz der Rache“, mit Diesel den Action-Streifen „Extreme Rage“ (2003) und 2017 den achten „Fast & Furious“-Teil. Erfolg hatte Gray auch mit Filmen wie „The Italian Job – Jagd auf Millionen“ und „Be Cool“.

Die Verleihung des Sterns auf dem Hollywood Boulevard hängt zeitlich mit dem Kinostart von Grays neuem Film „Men in Black: International“ zusammen, der am 13. Juni in Deutschland anläuft.

Von RND/dpa

Mann mit Stern: Von F. Gary Gray kommt am 13. Juni der Film „Men in Black International“ ins Kino.