Rammstein in 14 Ländern Nummer eins der Albumcharts

Die Erfolgsgeschichte geht weiter: Mit ihrem unbetitelten siebten Studioalbum gelingt Rammstein erstmals der Eintritt in die Top 10 der amerikanischen Billboard-Charts.

Die Band Rammstein landet mit ihrem unbetitelten, neuen Album einen internationalen Megaerfolg. In 14 Ländern setzen sie sich aus dem Stand an die Spitze der Charts, und zwar in Deutschland, Österreich, Belgien, Dänemark, Frankreich, Niederlande, Norwegen, Finnland, Estland, Portugal, Schweiz, Russland, Polen und Kanada. Das vermeldet die Plattenfirma Universal.

Rammstein starten in den USA auf Platz 9 der Albumcharts

In Schweden, Großbritannien, Italien, Spanien, Australien, Tschechien, Lettland und Litauen ist die Band in den Top 5. Ein besonderer Erfolg ist der Einstieg auf Platz 9 der Billboard Charts und damit ihre erste Top 10-Platzierung in den USA.

Mit fast 270 000 Units ist es laut Plattenfirma sogar die erfolgreichste erste Verkaufswoche einer Band im neuen Jahrtausend überhaupt in Deutschland. Das Album ist nicht nur die erste Veröffentlichung von Rammstein seit zehn Jahren sondern auch ihr zehntes Nummer-Eins-Album in Deutschland.

Die beiden vorab veröffentlichten Singles ,,Deutschland„und ,,Radio„ wurden bereits über 150 Millionen Mal gestreamt. Am Dienstag erschien das Video zur dritten Single „Ausländer“.

Rammstein – alle Konzerte in Rekordzeit ausverkauft

Das bisher siebte Studioalbum der Band wurde in der französischen Provence nahe Avignon aufgenommen und erstmals von dem in Berlin ansässigen Producer Olsen Involtini sowie der Band selbst produziert. Seit dem 27. Mai ist die Band auf Stadiontour – alle Konzerte waren in Rekordzeit ausverkauft.

Von RND/ag

Erstmals in den amerikanischen Top 10: Die Band Rammstein um den Sänger Till Lindemann (Mitte) steht in 14 Ländern auf Platz eins der Albumhitparaden.