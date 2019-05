Udo Lindenberg startet Deutschlandtournee in Bremen

Eine spektakuläre Revue-Show mit LED und visuellen Effekten verspricht die neue Tournee von Altmeister Udo Lindenberg. Auf den 23 Konzerten werden auch wieder Kollegen als Gäste erwartet.

Udo Lindenberg startet wieder durch: Am Freitag um 20 Uhr beginnt seine Deutschlandtournee „Udo Lindenberg – Live 2019“ in Bremen. Das Konzert war so schnell ausverkauft, dass ein weiterer Termin einen Tag später angesetzt wurde, wie seine Agentur mitteilte.

Insgesamt gibt es bundesweit 23 Konzerte, davon sind neun wegen der großen Nachfrage angesetzte Zusatzkonzerte. So rockt Lindenberg etwa in Berlin, Stuttgart und Leipzig an zwei Abenden hintereinander. In Hamburg wird der 73-Jährige in der Barclaycard Arena sogar an drei aufeinander folgenden Abenden auf der Bühne stehen.

Visuelle Effekte bei der Revue

Lindenbergs Agentur versprach eine „spektakuläre Show, eine Riesen-Revue mit 30 mal 10 Meter hohen LED-Wänden und zahlreichen weiteren visuellen Effekten“ sowie mit neuen Kostümen und Überraschungen. Neben den „Panikkomplicen“ sollen auch Gäste auf der Bühne begrüßt werden – welche das sind, wurde nicht gesagt.

Für sein letztes Album „MTV Unplugged 2 – Live vom Atlantik“ sang Lindenberg zusammen mit Stars wie Jan Delay, Andreas Bourani, Alice Cooper und Schauspielerin Maria Furtwängler. Nach der Veröffentlichung im Dezember 2018 nahm es über Wochen den ersten Platz der deutschen Album-Charts ein.

Von RND/dpa

