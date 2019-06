Ramen Shop – Essen bringt Menschen zusammen

Ein junger Meisterkoch bricht im Filmdrama „Ramen Shop“ (Kinostart am 6. Juni) von Japan nach Singapur auf – auf der Suche nach seinen Wurzeln. Ein Familiendrama, das Appetit macht auf die asiatische Küche.

Die Geschichte beginnt in einer Küche und endet auch an eben diesem Ort. Dazwischen wird auf bunten Märkten eingekauft, gebrutzelt und geköchelt, probiert und serviert, dass beim Zuschauen Hungergefühle aufkommen. In einer kleinen japanischen Stadt bringt es der junge Koch Masato (Takumi Saitoh) unter den Augen seines strengen Vaters zum Spezialisten für die traditionelle Ramen-Nudel-Suppe.

Nach dessen Tod entdeckt er beim Kramen in einem alten Koffer Hinweise auf die Liebesgeschichte seiner Eltern. Neugierig macht er sich auf die Reise nach Singapur, der Heimat seiner schon vor Jahren gestorbenen chinesischen Mutter. Gemeinsam mit einer Food-Bloggerin (Seiko Matsuda) erkundet er nicht nur Familiengeheimnisse, sondern auch die köstlichen Speisen des multiethnischen Insel- und Stadtstaates vor Malaysia.

Ramen Shop – Masato gewinnt die Liebe seiner Großmutter

Regisseur Eric Khoo ist überzeugt, dass Essen nicht nur die perfekte Schnittstelle zwischen den beiden Ländern bildet, sondern die unterschiedlichsten Menschen und Nationalitäten zusammenbringen und versöhnen kann. Und so gewinnt Masato nach langem Bemühen und perfekter Zubereitung der berühmten Schweinerippchen-Suppe Singapurs die späte Liebe seiner Großmutter, die ihm erst mit offener Abneigung begegnet.

Sie konnte es nie verwinden, dass ihre Tochter einen „Feind“ heiratete, hat sie doch selbst die Kriegsgräuel der japanischen Besatzer erlebt. Bis Toleranz und Vergebung in dem am Ende etwas sehr gefälligem Drama triumphieren, lernt man Singapur und seine Garküchen kennen, die Hektik der Metropole und die Meditation beim Kochen. Wer noch kein Freund der asiatischen Esskultur war, ist es nach dieser kulinarischen Reise auf jeden Fall.

Filmtitel: Ramen Shop Regie: Eric Khoo Darsteller: Takumi Saitoh, Seiko Matsuda Filmlänge: 90 Minuten Altersfreigabe: 0

Von Margret Köhler/RND

Liebe geht durch den Magen: Der junge Suppenkoch Masato (Takumi Saitoh) auf dem Marktplatz.