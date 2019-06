Madonna und Game of Thrones – Auf wen tippte die Queen of Pop?

Vielen „GoT“-Fans gefiel das Ende ihrer Lieblingsserie nicht. Sie hatten auf einen anderen Herrscher / eine andere Herrscherin über die Sieben Königslande getippt. Auch Madonna setzte nicht auf Bran, den Gebrochenen. Selbst wird sie wohl noch eine Weile als Queen of Pop regieren.

Madonna hat ein neues Album. Madonna ist „Madame X“. Madonna liebt die „New York Times“ nicht mehr. Madonna. Madonna. Madonna. Ein „Game of Thrones“-Fan ist sie auch noch.

Madonna verriet schon beim ESC ihren „Game of Thrones“-Favoriten

Dem Musikmagazin „New Musical Express“ (NME) verriet sie, auf wen sie als Herrscher über die Sieben Königslande getippt hat. Aufmerksame Betrachter ihres schwungarmen Auftritts beim Eurovision Song Contest hätten es wissen können.

Denn die inzwischen von eigenen Thronränken bedrängte Queen of Pop trug eine Art Glamour-Variante eines schwarzen Daenerys-Outfits und hatte die Haare zu Zöpfen geflochten. „Come on, die Khaleesi natürlich“, sagte sie dem NME, „Sie ist die Mutter der Drachen.“

Madonnas Prophezeiung kam allerdings vor dem Wechsel der Khaleesi alias Daenerys Targaryen in den Irre-Königinnen-Modus der fünften Folge, dem Zustand, in dem sie die Hauptstadt Königsmund auf dem Rücken ihres unbegrenzt Feuer speienden Duracell-Drachen Drogon in Schutt und Asche legte. Ein Statement Madonnas zur Verwandlung ihrer Heldin in eine Diktatorin lag dem NME nicht vor.

Madonna – Ihr neues Album erntete den Jubel vieler Kritiker

Am 14. Juni veröffentlichte Madonna ihr 14. Studioalbum „Madame X“. Nach anfänglichen Verrissen wurden die Kritiken geradezu euphorisch. Vom „Guardian“ bis zum „Boston Globe“, von „Entertainment Weekly“ bis „Variety“ wurde dem neuesten Werk Madonnas gehuldigt. „wagemutig, bizarr und anders als alles, was Madonna je zuvor gemacht hat“, befand der „New Musical Express“.

Könnte also sein, dass der Eiserne Thron der Musik noch eine Weile von Madonna, der Mutter der Popdrachen, besetzt bleibt.

Von Matthias Halbig/RND

