Mando Diao kündigt neues Album und Europa-Tour an

Die schwedische Band Mando Diao hat ein neues Label gefunden und kündigt für Oktober ein neues Studioalbum an. Außerdem will die Truppe auf Tournee gehen und dabei auch Halt in Deutschland machen.

Stockholm. Fans von Mando Diao können sich auf neue Musik freuen. Die schwedische Rockband („Dance with Somebody“) hat einen Vertrag mit dem Label Playground Music Sweden unterzeichnet und plant, ihr achtes Studioalbum „Bang“ am 18. Oktober auf den Markt zu bringen, wie sie am Dienstag auf Facebook mitteilte.

Wenige Tage darauf geht die Gruppe auf Europatournee. Dabei werden die Schweden zwischen dem 22. November und 1. Dezember auch nach Hamburg, Wiesbaden, Dresden, München, Köln und Berlin kommen.

Mando Diao sind eine der erfolgreichsten Bands aus Schweden. Sie haben 1,5 Millionen Platten verkauft und bereits mehr als 1500 Konzerte in mehr als 30 Ländern gespielt.

Von RND/dpa