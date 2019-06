Rammstein Tour 2020: Alle Termine und Städte

Rammstein gehen 2020 auf große Europa-Stadion-Tournee und machen auch in fünf deutschen Städten Halt. Wo die Rocker auftreten und wann es Karten gibt.

Hannover. Durch ein kurzes Video in sozialen Netzwerken hatten Rammstein die Termine für ihre Konzert-Tournee im Jahr 2020 schon angeteasert – jetzt stehen die Daten auch offiziell fest. Die Rockband tritt nächstes Jahr in Leipzig, Stuttgart, Düsseldorf, Hamburg und Berlin auf.

Aktuell sind Rammstein auf der „Europe Stadium Tour“ unterwegs. Mit dem titellosen siebten Album – dem ersten seit zehn Jahren – stiegen die Rocker in gleich 14 Ländern in der ersten Woche an der Chartspitze ein.

Rammstein-Tour 2020: Die Konzerttermine

• 25.05.2020 Klagenfurt am Wörthersee, Wörtherseestadion

• 29.05.2020 Leipzig, Red Bull Arena Leipzig

• 02.06.2020 Stuttgart, Mercedes-Benz Arena

• 06.06.2020 Zürich, Stadion Letzigrund

• 07.06.2020 Zürich, Stadion Letzigrund

• 10.06.2020 Ostend, Park de Nieuwe Koers

• 17.06.2020 Belfast, Boucher Road Playing Fields

• 24.06.2020 Nijmegen, Goffertpark

• 27.06.2020 Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena

• 01.07.2020 Hamburg, Volksparkstadion

• 04.07.2020 Berlin, Olympiastadion

• 09.07.2020 Lyon, Groupama Stadium

• 13.07.2020 Turin, Stadio Olimpico Grande Torino

• 17.07.2020 Warschau, PGE Narodowy

• 21.07.2020 Tallinn, Tallinn Song Festival Grounds

• 26.07.2020 Trondheim, Granåsen

• 31.07.2020 Göteborg, Ullevi Stadium

• 04.08.2020 Aarhus, Ceres Park

Termine für Großbritannien folgen demnächst.

Rammstein-Tour 2020: Der Vorverkauf

Der Vorverkauf der Rammstein Europa Stadion Tour 2020 beginnt am Freitag, 5. Juli 2019, um 11 Uhr. Informationen und Ticketlinks gibt es unter rammstein.com. Mitglieder des Rammstein-Fanclubs „Lifad“ haben die Möglichkeit, ab Mittwoch, 3. Juli, 11 Uhr, bis Donnerstag, 4. Juli, 11 Uhr, über eventim.com/rammstein Tickets zu erwerben.

