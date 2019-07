splash! 2019: Line Up, Tickets, Livestream

Drei Tage Hip-Hop vom Feinsten: Das splash! 2019 steht an. Hier finden Sie die wichtigsten Informationen und Tipps rund ums Festival in der „Stadt aus Eisen“.

Gräfenhainichen. Jan Delay bezeichnete es schon als „Hip-Hop-Klassentreffen“ und schwärmte gar von seinem „persönlichen Woodstock“: Das Hip-Hop-Festival splash!. In diesem Jahr zum 22. Mal veranstaltet, lädt das Festival wieder mit vielen namhaften Acts ein. Alles, was Sie über das splash! 2019 wissen müssen, erfahren Sie hier.

Wann und wo findet das splash! 2019 statt?

In diesem Jahr findet das größte Hip-Hop-Festival Deutschlands vom 11. bis 13. Juli statt. Der Campingplatz ist von Mittwoch, 10. Juli, bis Sonntag, 14. Juli 2019 geöffnet.

Seit 2009 wird das splash! auf der Halbinsel Ferropolis bei Gräfenhainichen veranstaltet. Die sogenannte „Stadt aus Eisen“ dient mehreren Festivals als Veranstaltungsort. Auch das Metalfestival Full Force und das Elektro-Festival Melt! werden in Ferropolis veranstaltet.

splash! 2019 ohne Chance

Beim splash! 2019 treten 81 Musiker und Bands auf. Mit dabei sind der US-amerikanische Rapper A$AP Rocky, der deutsche Hip-Hop-Star Trettmann und der Grammy-nominierte Jeffery Lamar Williams, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Young Thug.

Der Auftritt des dreifachen Grammy-Award-Gewinners Chance the Rapper wurde indes wieder abgesagt. Es ist nicht das erste Mal, dass der US-Musiker seinen Auftritt auf einem Festival absagt. Bereits zweimal ließ er seine Fans auf dem dänischen Roskilde Festival hängen. So auch in diesem Jahr.

Eine Erklärung für beide Absagen blieb der Rapper bislang schuldig. Beim splash! 2019 springen Schoolboy Q und Skepta für Chance the Rapper ein, wie der Veranstalter auf Instagram bekannt gab:

Eine Übersicht aller auftretenden Acts beim splash! 2019 gibt es hier.

Programm splash! 2019: Wer spielt wann?

Insgesamt gibt es beim splash! 2019 zehn Locations, auf denen Rapper und DJs auftreten. Auf drei Bühnen spielt die Musik bereits ab Mittwoch. Welcher Act wann spielt, ist in der offiziellen Running Order ersichtlich.

Tickets für das splash! 2019

Die Festivaltickets für das splash! 2019 sind bereits ausverkauft. Über den „splash! Ticket Pool“ gelangt man momentan aber noch an weiterverkaufte Tickets anderer Festivalbesucher. Das 3-Tage Festivalticket kostet hier momentan 159,90 Euro.

Weitere Informationen zu Tickets und Preisen finden Sie hier.

Anreise zum splash! 2019

Die Anreise zum Festival sollte gut geplant sein. Je nach Budget und Komfort bieten sich unterschiedliche Transportmittel an.

Mit dem Pkw

Wer mit dem eigenen Auto anreist, tippt folgende Adresse in das Navi:

Ferropolisstraße 1, 06773 Gräfenhainichen

Geparkt wird auf den festivaleigenen Parkplätzen. Informationen zu Bedingungen und den angebotenen Parktickets gibt es hier.

Mit dem Bus

Für die Anreise per Bus empfiehlt der Veranstalter das Festival-Reiseunternehmen DEINE Tour. Bustickets für die Hin- und Rückfahrt kosten je nach Abfahrtsort zwischen 40 und 105 Euro. Die Busse halten direkt am Haupteingang des Zeltplatzes.

Mit der Bahn

Wer mit der Bahn anreist, kann zwischen den Bahnhöfen Dessau, Lutherstadt Wittenberg und Gräfenhainichen wählen. Von allen drei Bahnhöfen bringen Shuttlebusse die Gäste zum Festivalgelände. Informationen zu den Abfahrtszeiten der Shuttlebusse und weiteren Anreisemöglichkeiten gibt es hier.

Gibt es einen Livestream?

Ja, Arte Concert überträgt einige Auftritte vom splash! 2019 live im Stream. Welche Acts gezeigt werden, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest.

Von pf/RND