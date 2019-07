Vorverkauf für Rammstein-Tour 2020 startet – und die Band bietet schon Zusatzshows an

Rammstein touren 2020 wieder durch fünf Städte in Deutschland. Der Kartenvorverkauf startet am Freitag um 11 Uhr. Alle Infos dazu – und was Fans beachten müssen.

Hannover. Die Band Rammstein tourt gerade durch Deutschland – nun startet bereits der Vorverkauf für die „Europe Stadium Tour“ im Jahr 2020. Von Freitag an (5. Juli) um 11 Uhr können Fans sich Eintrittskarten kaufen.

Und weil die Nachfrage nach Tickets im Fanclub-Vorverkauf, der immer schon vor dem offiziellen Vorverkaufsstart ist, so groß war, hat die Band schon zusätzliche Shows zu den bereits geplanten angekündigt.

Das sind die Termine aller Konzerte:

– 29. Mai 2020 Leipzig

– 30. Mai 2020 Leipzig, Zusatzshow

– 2. Juni 2020 Stuttgart

– 3. Juni 2020 Stuttgart, Zusatzshow

– 27. Juni 2020 Düsseldorf

– 28. Juni 2020 Düsseldorf, Zusatzshow

– 1. Juli 2020 Hamburg

– 2. Juli 2020 Hamburg, Zusatzshow

– 4. Juli 2020 Berlin

– 5. Juli 2020 Berlin, Zusatzshow

Karten bekommen Fans bei Eventim. Was Rammstein-Liebhaber dabei beachten müssen: Der Ticketkauf pro Person ist auf eine maximale Anzahl von sechs Tickets pro Show beschränkt.

Von RND/hsc