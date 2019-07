Schauspieler Lars Eidinger macht jetzt auch Kunst

Die meisten kennen ihn als Schauspieler – doch Lars Eidinger hatte „immer das Gefühl, dass mein Potenzial viel größer ist“. Jetzt hat er seine erste Einzelausstellung mit Foto- und Videokunst.

Herr Eidinger, Sie sind bekannt als Schauspieler. Jetzt treten Sie als Fotokünstler auf – mit Ihrer ersten Einzelausstellung. Wie fühlt sich das an?

Ich freue mich total. Wir waren gerade im Neuen Aachener Kunstverein, wo jetzt die Ausstellung hängt. Ich freue mich, wie ich mich als Kind das letzte Mal so richtig auf Weihnachten gefreut habe.

Es kommen ja auch Kritiker. Sind Sie gar nicht nervös?

Nee. Warum?

So eine Ausstellung ist eine persönliche Sache.

Meine Kunst ist für mich so persönlich, dass ich mich unabhängig vom Urteil der Kritiker machen kann. Ich bin da total bei mir. Und ich habe es am ehesten für mich gemacht.

Seit wann machen Sie Kunst?

Eigentlich schon seit immer. Ich habe mir gerade alte Fotos angeguckt, die ich mit meiner ersten Kamera von meinem Hamster in so einer abgewickelten Klopapierrolle gemacht habe. Aber da hatte ich auch schon einen künstlerischen Anspruch.

Warum machen Sie überhaupt Kunst?

Bei den Fotografien und Videos, die ich mache, geht es um eine Form der Selbstdarstellung, nicht so im egomanischen Sinne. Ich sehe das, wo offenkundig eine Form von sozialer Inkompetenz herrscht. Ich sehe mich dort selbst. Die Einsamkeit in der Gemeinsamkeit. Menschen, die sich aus dem Alltag ausklinken.

Fühlen Sie selbst diese Einsamkeit?

Ich würde mich als eher depressiv beschreiben. Aber ich habe gemerkt, dass man damit heute relativ schnell stigmatisiert wird. Dabei befinden wir uns alle in Depression. Gesamtgesellschaftlich. Auch mit den ganzen digitalen Geräten, da muss man nur mal in der Bahn sitzen.

Aber Sie betreiben mit Ihren Fotografien selbst einen Instagram-Account.

Was soll das denn heißen? Ich nehme mich da ja nicht raus. Instagram ist eine Galerie für mich. Das ist mein Forum, um mich zu präsentieren. Es ist wie eine Ausstellung in einer Galerie, nur halt mit 200 000 Besuchern.

Sie legen als DJ auf, sind Schauspieler und Künstler. Wie haben Sie Zeit für all das?

Ein Schauspieler ist ja auch ein Künstler. Ich hatte immer das Gefühl, dass mein Potenzial viel größer ist als das, was man zeigen kann. Ich brauche auch keine Entspannung. Ich muss nicht den ganzen Tag am Strand liegen. Für mich ist Urlaub, wenn ich meine Kunst machen kann. Das entspannt mich. Das war schon als Kind so. Da bin ich am liebsten im Hotelzimmer geblieben und habe gemalt.

Was finden Sie gerade am Kunstmachen spannender als am Schauspiel?

Das ist die Faszination in der Kunst. Es gibt wenige Kriterien, ob es sich um gute oder schlechte Kunst handelt. Und in der Ausstellung und bei Instagram muss ich noch nicht einmal etwas dazu kommentieren. Ich zeige sie nur. Jeder Betrachter erlebt dabei etwas anderes im besten Fall.

Aber ein Kriterium gibt es doch: den Preis. Wie teuer sind Ihre Fotografien?

Keine Ahnung, ich kenne meinen Preis nicht. Aber es gibt eine Preisliste beim Galeristen. Wollen Sie jetzt ein Bild abdrucken und da den Preis drunterschreiben? So was macht man doch nicht in Zeitungen. Wenn ich in meine Galerie in Berlin komme, frage ich immer meinen Galeristen, ob was gekauft wurde. Dabei habe ich das Gefühl, dass in der Kunstszene darüber nicht so viel gesprochen wird. Ich finde es gut, dass die Arbeiten einen Preis haben. Ich sammle selbst Kunst. Heute ist keiner mehr in der Lage, die Qualität eines Produkts unabhängig vom Preis zu beurteilen. Deswegen interessiert mich der Zusammenhang von Konsum und Kultur. Oh, das habe ich jetzt aber gut gesagt. Bitte, schreiben Sie das unbedingt auf. Manchmal erzähle ich Dinge, die dann später nie gedruckt werden.

Sie posten Ihre Arbeiten auch bei Instagram. Könnten Sie Ihren Account ohne Weiteres löschen?

Das ist bei mir wie mit jeder anderen Sucht auch. Das weiß ich, seit ich mit dem Rauchen aufgehört habe. Man denkt erst, man könnte nicht ohne das leben. Und dann schafft man es doch. Vielleicht schafft es sich ja selbst ab. Facebook interessiert mich auch nicht mehr. Aber meine Ausstellung hätte es ohne Insta­gram nicht gegeben. Es ist ja ein soziales Netzwerk, darüber habe ich meinen Galeristen kennengelernt. Und auch der Neue Aachener Kunstverein ist dadurch auf mich gekommen.

Was ist das nächste Ziel in der Kunst?

Ich möchte ein Fotobuch machen, davon habe ich schon als Kind geträumt. Es gibt eine konkrete Anfrage von einem Verlag, der mir sehr lieb ist. Aber vielleicht sind Insta­gram-Bilder ja auch am besten bei Instagram aufgehoben. Für meine Fotos gehe ich nicht auf die Suche, ich finde sie. Ich hatte früher schon alle möglichen Kameras, aber mit dem Smartphone habe ich wirklich erst das Gefühl, dass ich meinen Blick einfangen kann.

Sie haben zu Beginn des Gesprächs gesagt, dass Sie die Reaktionen der Kritiker nicht nervös machen. Gibt es trotzdem einen Punkt, an dem Sie mit der Kunst öffentlich wieder aufhören würden?

Es gibt immer Momente, an denen man anfängt zu zweifeln und denkt: „Jetzt lass ich das Ganze einfach.“ Und jetzt widerspreche ich mir ein bisschen: Wenn ein Kritiker so etwas schreibt wie „Ist das Kunst oder kann das weg?“, das trifft dann ja schon. Oder so was wie „Das kann ich auch“. Dann überlege ich, ob ich das nicht doch wieder nur für mich machen soll.

Von Geraldine Oetken