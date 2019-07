Sensation: „Terminator 2“-Star kehrt im neuen Film zurück

He’ll be Back: „Terminator 2“-Star Edward Furlong feiert im neuen Film der Action-Reihe ein überraschendes Comeback – und macht damit die Originalbesetzung komplett.

Los Angeles. Für Fans der „Terminator“-Filme ist es eine handfeste Sensation: Edward Furlong (41), der im zweiten Teil der Reihe den jugendlichen John Connor spielte, feiert in „Terminator: Dark Fate“ sein Comeback. Das wurde am Rande der Comic-Con in Los Angeles bekannt.

Furlong wurde als Kinderstar in den 1990er Jahren berühmt, seine bekannteste Rolle war aber die in dem Kult-Actionfilm. Seitdem war er vor allem in kleineren Rollen zu sehen.

In „Terminator: Dark Fate“ gibt es ein weiteres Comeback: Linda Hamilton (62) kehrt nach 28 Jahren in ihrer ikonischen Rolle als Sarah Connor auf die Leinwand zurück. Auch „Terminator“ Arnold Schwarzenegger ist wieder in seiner Paraderolle zu sehen. Bei einem gemeinsamer Auftritt mit Hamilton bei der Comic-Con sagte Schwarzenegger am Donnerstag, die 1984 begonnene „Terminator“-Reihe habe sein Leben verändert.

Der Film soll Ende Oktober in Deutschland und im November in den USA anlaufen.

Von RND/seb