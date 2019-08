Longlist steht fest: Das sind die 20 Nominierten für den Deutschen Buchpreis

Besonders von den vielen gelungenen Debüts ist die Jury begeistert, aber auch bekannte Namen finden sich auf der Longlist des Deutschen Buchpreises. Die wichtigste Auszeichnung für deutschsprachige Literatur wird im Oktober vergeben.

Frankfurt/Main. Viele neue Autoren haben es in die Auswahl für den Deutschen Buchpreis 2019 geschafft. Auf der Longlist, die 20 Titel umfasst, stehen aber auch bekannte Namen wie Saša Stanišić, Ulrich Woelk oder Marlene Streeruwitz. „Um die Zukunft des Lesens und des Schreibens muss uns da nicht bange sein“, sagte der Sprecher der siebenköpfigen Jury, Literaturkritiker Jörg Magenau, am Dienstag bei der Bekanntgabe der Liste in Frankfurt.

„Besonders erfreulich“ findet die Jury, „dass es so viele gelungene Debüts zu entdecken gab“. Die Longlist spiegle „die stoffliche Vielfalt und den stilistischen Reichtum“ der deutschsprachigen Neuerscheinungen wider. „Gesellschaftsanalyse und Geschichtsforschung, Paranoia und Phantasie, Wunsch und Welterkundung von Kalifornien über die deutsche Provinz bis in den Kaukasus haben darin Platz.“

Die 20 Titel auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis sind:

Nora Bossong: Schutzzone (Suhrkamp, September 2019) Jan Peter Bremer: Der junge Doktorand (Berlin Verlag, September 2019) Raphaela Edelbauer: Das flüssige Land (Klett-Cotta, August 2019) Andrea Grill: Cherubino (Paul Zsolnay, Juli 2019) Karen Köhler: Miroloi (Carl Hanser, August 2019) Miku Sophie Kühmel: Kintsugi (S. Fischer, August 2019) Angela Lehner: Vater unser (Hanser Berlin, Februar 2019) Emanuel Maeß: Gelenke des Lichts (Wallstein, Februar 2019) Alexander Osang: Die Leben der Elena Silber (S. Fischer, August 2019) Katerina Poladjan: Hier sind Löwen (S. Fischer, Juni 2019) Lola Randl: Der Große Garten (Matthes & Seitz Berlin, März 2019) Tonio Schachinger: Nicht wie ihr (Kremayr & Scheriau, September 2019) Norbert Scheuer: Winterbienen (C.H.Beck, Juli 2019) Eva Schmidt: Die untalentierte Lügnerin (Jung und Jung, März 2019) Saša Stanišić: Herkunft (Luchterhand, März 2019) Marlene Streeruwitz: Flammenwand (S. Fischer, Mai 2019) Jackie Thomae: Brüder (Hanser Berlin, August 2019) Ulrich Woelk: Der Sommer meiner Mutter (C.H.Beck, Januar 2019) Norbert Zähringer: Wo wir waren (Rowohlt, März 2019) Tom Zürcher: Mobbing Dick (Salis, März 2019)

Die Verlage hatten mehr als 200 Titel eingereicht, die zwischen Oktober 2018 und September 2019 erschienen sind oder erscheinen. Am 17. September wird die Liste auf sechs Titel, die Shortlist, verkürzt. Der Sieger wird am Vorabend der Frankfurter Buchmesse (14. Oktober) verkündet. Der Deutsche Buchpreis wird seit 2005 vergeben. Der Preis ist mit insgesamt 37.500 Euro dotiert: Der Sieger erhält 25.000 Euro, die übrigen Autoren der Shortlist jeweils 2500 Euro.

dpa