Filmfestspiele Venedig: Dieses Model stahl selbst Brad Pitt die Show

In Venedig zeigt sich bei den Filmfestspielen gerade mal wieder die A-Liga der Hollywood-Stars. Ungewöhnlich also, wenn ein unbekanntes Model bei einer Premiere plötzlich fast mehr fotografiert wird als Hauptdarsteller Brad Pitt.

Venedig. Normalerweise ist jemand wie Brad Pitt DER Hingucker auf den Roten Teppichen dieser Welt. Doch bei der Premiere seines neuen Streifens „Ad Astra“ richteten sich ausnahmsweise mal nicht alle Blicke auf den Hollywood-Beau und seine Kollegen – sondern auch auf Curvy Model Francesca Guiliano.

Noch nie gehört? Das ging wohl den meisten Fotografen in Venedig auch so – auf den Auslöser gedrückt haben sie trotzdem. Denn Giuliano trug ein extrem ausgeschnittenes Kleid und posierte damit wie eine Filmdiva, die man auf jeden Fall kennen müsste. Mit dem Film zu tun hatte sie nichts – Aufmerksamkeit bekam sie dank ihres Outfits trotzdem Dabei war sie eigentlich nicht die einzige auf dem Roten Teppich: Neben Brad Pitt posierten auch noch das israelische Supermodel Bar Refaeli und die Schauspielkollegen Liv Tyler und Ruth Negga für die Fotografen. In dem Film „Ad Astra“ spielt Brad Pitt den Raumfahrt-Ingenieur Roy McBride, dessen Vater zwanzig Jahre zuvor zum Neptun aufgebrochen und nie zurückgekommen ist. McBride (Pitt) bricht daraufhin selbst in den Weltraum auf und versucht herauszufinden, was mit seinem Vater passiert ist.

Von Lena Obschinsky/RND