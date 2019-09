The Who – Das neue Album heißt schlicht „Who“ und kommt am 22. November

Eine der großen Bands der Rockgeschichte wird nach 13 Jahren Pause wieder aktiv. The Who veröffentlichen am 22. November ihr Album „Who“, der erste Song „Ball And Chain“ ist ein kraftvoller Auftakt. Roger Daltrey nannte das Projekt schon im großen RND-Interview im Juni „das beste Album seit ‚Quadrophenia‘“ von 1973.

Es waren also nicht nur Rock-’n‘-Roller-Sprüche, es folgen ihnen auch Taten. Mehrfach hat man von der britischen Band The Who, einer der großen Bands der British Invasion der Sechzigerjahre gehört, sie wollten ein neues Album herausbringen. Jetzt steht auch der exakte Tag der Veröffentlichung fest: „Who“ – so der schlichte Titel – erscheint am 22. November. Es ist nach 13 Jahren Kreativpause das erste neue Studioalbum der Band. Eingespielt wurde es im Frühjahr und Sommer 2019 größtenteils in London und Los Angeles. Ein erster Song ist bereits jetzt zu hören: „Ball And Chain“, ein amerikakritischer politischer Song über Guantanamo, das Gefangenenlager der USA auf Kuba – mit dramatischem Gitarren-Piano-Intro, anschwellendem bluesigem Körper und erdigem Gesang Roger Daltreys. Ein Vorbote so recht nach dem Geschmack von The-Who-Fans, die auf Rockwalzen wie „Baba O’Riley“ oder „Join Together“ stehen.

Beteiligt sind an The Who 2019 neben Songwriter und Gitarrist Pete Townshend und Sänger Daltrey – beide Originalmitglieder der 1964 gegründeten Band – der langjährige The-Who-Schlagzeuger Zak Starkey (Sohn des Beatles-Schlagzeugers Ringo Starr) und Bassmann Pino Palladino. Gastmusiker sind unter anderem Townshends Bruder Simon, Benmont Tench (Keyboarder bei Tom Petty & the Heartbreakers), Carla Azar, Joey Waronker und Gordon Giltrap. Produziert hat neben Townshend Dave Sardy, der schon für Noel Gallagher, Oasis und die Gorillaz arbeitete.

„Sergeant Pepper“-Künstler Sir Peter Blake gestaltete das Cover-Artwork für „Who“

Das Cover-Artwork im Stil eines Memoryspiels zeigt kleine Quadrate – unter anderem mit einem Londoner Doppeldeckerbus, mit Boxer Muhammad Ali, Rock-’n‘-Roll-Urvater Chuck Berry, einem Flipperspiel (in Anspielung auf die Rockoper „Tommy“ und den The-Who-Hit „Pinball Wizard“) sowie einem zur Gitarrenvernichtung ausholenden Townshend. Es stammt von keinem Geringeren als Sir Peter Blake. Das ist der britische Künstler, der auch (mit seiner damaligen Ehefrau Jann Haworth) die Hülle des wohl berühmtesten Albums aller Zeiten gestaltete – „Sergeant Pepper’s Lonely Hearts Club Band“ (1967) von den Beatles.

The Who, seit „Tommy“ (1969) und „Quadrophenia“ (1973) Könige der Rockoper und des Konzeptalbums, gingen diesmal songorientierter vor. „Das Album besteht fast nur aus neuen Liedern, die im letzten Jahr entstanden – abgesehen von zwei Ausnahmen“, sagt Songwriter und Gitarrist Pete Townshend zu den elf Stücken auf „Who“. „Es gibt kein übergeordnetes Thema, kein Konzept, keine Geschichte, nur ein Set von Songs, die ich mit meinem Bruder Simon geschrieben habe, um Roger Daltrey einige Inspirationen, Herausforderungen und Umfang für seine jüngst wiederbelebte Gesangsstimme zu geben.“

Roger Daltrey: „Das Beste, was wir seit ‚Quadrophenia‘ gemacht haben“

Und Daltrey hat nur Lob für seinen Weggefährten seit den frühen Sechzigerjahren übrig: „Ich war skeptisch, ob wir je wieder ein großes Album machen könnten. Aber ich habe lange mit diesen Songs gearbeitet, um in sie reinzukommen. Und jetzt kommt nach meinem Dafürhalten das Beste heraus, was wir seit ‚Quadrophenia‘ von 1973 gemacht haben“, sagte der The-Who-Sänger bereits im Juni in einem großen Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

The Who gehen im Herbst auf US-Tour, wollen im kommenden Frühjahr Großbritannien bereisen, Deutschland-Termine stehen noch aus. „Who“ ist das erste The-Who-Album seit „Endless Wire“ von 2006.

Von Matthias Halbig/RND