Filmkritik zu “Skin” – Jamie Bell als zweifelnder Neonazi

Bryon “Babs” Widner ist in dem aufrüttelnden Neonazi-Drama “Skin” (Kinostart am 3. Oktober) ein martialischer Ultrarechter. Der Schauspieler Jamie Bell (“Billy Elliot”) spielt sich dem Publikum als Nazi, der aussteigen will, unter die Haut. Die Verführungstaktiken der alten Rechten werden präzise aufgedröselt.

Schon bei den ersten Bildern bekommt man eine Gänsehaut. Da skandieren rechte Horden in „Blut und Ehre“-T-Shirts bei einem Aufmarsch 2009 rassistische Sprüche, zeigen den Hitlergruß und verprügeln afroamerikanische Gegendemonstranten. Ganz vorn dabei: Bryon „Babs“ Widner (Jamie Bell). Sein Anblick verbreitet Furcht: kahl rasierter Schädel, Tattoos mit rechtsnationalen Codes und Symbolen nicht nur auf dem Körper, sondern auch im Gesicht.

Im harten Hund wächst der Wunsch nach bürgerlichem Rückzug

Widner ist es auch, der einem jungen Schwarzen ein Hakenkreuz in die Wange schneidet und vor Gericht landet. Das Angebot einer Strafminderung gegen Informationen über seine rechtsradikale Ersatzfamilie, die berüchtigten Hammer-Skins, lehnt er ab. Doch die immer brutalere Gewalt weckt Zweifel in ihm. Als er die dreifache Mutter Julie (Danielle MacDonald) kennenlernt, spürt er eine Sehnsucht nach bürgerlicher Existenz.

Der Israeli Guy Nattiv verfilmt die wahre Geschichte Widners in der Neonazi-Szene Ohios wie einen Thriller. Widners Gegenüber ist der schwarze Aktivist Daryle Jenkins (Mike Colter). In die Handlung eingefügt ist die schmerzhafte Entfernung der Tattoos und der schwierige Abschied von der Vergangenheit.

Hauptdarsteller Jamie Bell trägt das aufrüttelnde Drama

Präzise werden die Verführungsmechanismen der Ewiggestrigen aufgedröselt, die geforderte Nibelungentreue, die Erziehung junger Menschen zum Hass. Aussteigern drohen Strafen. Jamie Bell, der einstige „Billy Elliot“, trägt den Film. Wenn im Abspann der echte Bryon Widner zu sehen ist, inzwischen Mitstreiter von Jenkins, keimt ein bisschen Hoffnung auf.

Kinostart in Deutschland: 3. Oktober 2019

Deutscher Titel: „Skin“

Regie: Guy Nattiv

Darsteller: Jamie Bell, Mike Colter, Danielle MacDonald

Filmlänge: 117 Minuten

Altersfreigabe: ab 16 Jahren

Von Margret Köhler/RND