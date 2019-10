Oscarpreisträger Martin Scorsese kritisiert Marvel-Filme

Martin Scorsese ist einer der erfolgreichsten Regisseure der Welt. Nun hat er in einem Interview gesagt, warum er von den erfolgreichen Marvel-Filmen so gar nichts hält.

Martin Scorsese (76, „Taxi Driver“) gehört zu den größten Filmemachern der Welt. Doch für das aktuell erfolgreichste Filmuniversum von Marvel hat er nicht viel übrig, wie er in einem Interview mit der Zeitschrift „Empire“ offen zum Ausdruck bringt. Über die Superheldenfilme sagte er: „Ehrlich, so gut wie sie auch gemacht sind mit Schauspielern, die unter diesen Bedingungen ihr Bestes geben – was ich am ehesten mit ihnen in Verbindung bringe, sind Vergnügungsparks.“

Mit dem Kino, in dem es darum gehe, emotionale und psychologische Erfahrungen auf andere Personen zu übertragen, habe das nichts mehr zu tun, so der 76-Jährige weiter. „Ich schaue (diese Filme) nicht. Ich habe es versucht, aber das ist für mich kein Kino.“

