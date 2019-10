Dieser 80er-Song hat als Erster die Youtube-Milliarde geknackt

Bislang schaffte kein einziges Video aus den Achtzigerjahren die Milliarde bei Youtube. Jetzt erreichte Guns N’ Roses mit ihrer dritten Single “Sweet Child O’ Mine” die magische Grenze. Gewidmet hatte Axl Rose das Lied einer besonderen Person in seinem Leben.

Eine Band der Superlative sind sie bis heute – Guns N’Roses. Jetzt sind die kalifornischen Sleazerocker um Sänger Axl Rose und Gitarrist Slash die erste Band, die mit einem Musikvideo aus den Achtzigerjahren eine Milliarde Aufrufe bei Youtube erreicht hat, wie die Website des Musikmagazins „Rolling Stone“ vermeldet. Der Lorbeer gebührt dem Video zum Song „Sweet Child O’Mine“. Exakter Stand 16. Oktober, 21.39 Uhr: 1000 544 494 Aufrufe.

„It’s So Easy“ war 1987 die Debütsingle der Band gewesen, „Sweet Child O‘ Mine“ war nach „Welcome to the Jungle“ der dritte Hitversuch. Die 1988 veröffentlichte Single schaffte denn auch Platz 1 in den US-Billboard-Singlecharts, was den „Gunners“ danach nicht einmal mehr mit ihrer Monsterballade „November Rain“ (Platz 3) vergönnt war. Letztgenannter Song war allerdings bis vor kurzem das älteste Musikvideo auf Youtube mit den meisten Views, bevor es von Queens „Bohemian Rhapsody“ (1975) abgelöst wurde. „November Rain“ ist immer noch das einzige Video aus den Neunzigern, das die Youtube-Milliarde knackte.

„Sweet Child O‘ Mine“ war von Axl Rose für seine Ex-Frau Erin Everly geschrieben worden, die Tochter des Musikers Don Everly von den Everly Brothers („All I Have to Do is Dream“, „Love Hurts“) wie die Website des deutschen „Rolling Stone“ berichtet.

RND

Von Matthias Halbig/RND